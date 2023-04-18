Об этом 24 Каналу рассказал херсонский активист Владимир Молчанов. По его словам, никаких признаков централизованного побега оккупантов с левобережья Херсонщины пока нет. Они наоборот хотят сидеть в этом регионе, ведь там все более-менее спокойно.

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Постоянно происходят ротации

Как обьяснил Молчанов, оккупанты постоянно делают ротации в регионе. Многие захватчики не хотят оттуда ехать, поэтому и они усиленно обстреливают населенные пункты на правобережье.

Они не хотят переезжать с более-менее благополучной Херсонщины на Восток, где их ждет смерть. Потому и придумывают разные "военные объекты" на правом берегу, которые они обстреливают. Так они пытаются оправдать свое пребывание в Херсонской области,

– отметил Молчанов.

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Впрочем, когда ротация уже неотвратимая, оккупанты начинают грабить все до чего только могут дотянуться. Однажды был случай, когда под Геническом россияне забрали около 50 лодок у местных жителей.

Некоторые люди даже додумались жаловаться на это гауляйтеру Владимиру Сальдо. Однако в этом нет никакого смысла, ведь у него нет реальной власти на Херсонщине.

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