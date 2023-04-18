Про це 24 Каналу розповів херсонський активіст Володимир Молчанов. За його словами, жодних ознак централізованої втечі окупантів з лівобережжя Херсонщини наразі немає. Вони навпаки хочуть сидіти в цьому регіоні, адже там все "більш-менш спокійно".
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Постійно відбуваються ротації
Як пояснив Молчанов, окупанти постійно роблять ротації в регіоні. Багато хто з загарбників не хоче звідти їхати, тому й вони посилено обстрілюють населені пункти на правобережжі.
Вони не хочуть переїжджати з більш-менш благополучної Херсонщини на Схід, де їх чекає смерть. Тому й вигадують різні "військові об'єкти" на правому березі, які вони обстрілюють. Так вони намагаються виправдати своє перебування на Херсонщині,
– зазначив Молчанов.
Нові деталі обстрілу Херсона: дивіться відео
Утім, коли ротація вже є невідворотною, окупанти починають грабувати все до чого тільки можуть дотягнутися. Одного разу був випадок, коли під Генічеськом росіяни забрали близько 50 човнів в місцевих мешканців.
Деякі люди навіть додумалися скаржитися на це гауляйтеру Владіміру Сальдо. Однак в цьому немає жодного сенсу, адже він не має реальної влади на Херсонщині.
Що відбувається на Херсонщині: коротко
- Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк зазначила, що росіяни облаштовують рубежі оборони на лівобережжі Херсонщини. Вони намагаються замінувати усе узбережжя.
- Також окупанти пакують усе вкрадене майно та запасаються цивільним одягом. Цікаво, що саме це відбувалося перед "жестом доброї волі" росіян на правому березі Херсонщини.
- Натомість російський диктатор Владімір Путін нібито прибув на окуповану територію Херсонщини 17 квітня. Однак журналісти виявили цікаву нестиковку, яка демонструє що росіяни знову забрехалися.