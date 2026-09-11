Об этом 24 Каналу рассказала журналистка из Херсона Евгения Вирлич. По ее словам, в Олешках и Голой Пристани действительно сложилась страшная ситуация.

Какова ситуация на левом берегу Херсонщины?

Как подчеркнула Вирлич, россияне вообще ничего не пишут об Олешках и Голой Пристани. Если же они исключают эти населенные пункты из информационного поля, то это означает, что там все совершенно плохо. На данный момент известно, что дороги, ведущие в эти два города, фактически заминированы.

Россияне, когда хотят, могут туда доехать безопасно. Это означает, что они знают, где там все заминировано. Волонтеры на этой дороге подрываются. Россияне минируют ее, чтобы наши не выехали,

– рассказала Вирлич.

Что происходит в Олешках и Голой Пристани: смотрите видео 24 Канала

Поступает информация, что в этих двух городах наблюдаются значительные перебои с продуктами. В настоящее время, как сообщали источники, там их вообще не продают. Жители спасаются тем, что растет на огороде.

Подвоза продуктов вообще нет. В последний раз, когда туда ехала машина с продуктами, россияне начали преследовать ее с помощью дрона. При этом они утверждали, что это делают украинцы. Жители Олешек хорошо знают, что этим занимаются россияне,

– отметила Вирлич.

Кроме того, именно Олешки и Голая Пристань больше всего пострадали от подрыва Каховской ГЭС, который совершили россияне в 2023 году. Никто точно не знает всей картины того, что там происходило в тот момент.

На данный момент неизвестно, сколько жителей осталось в этих городах. Хотя сообщают, что там много людей. Они не хотят покидать свой дом, а уехать оттуда сложно из-за заминированных дорог.