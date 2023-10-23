Левобережная часть Херсонщины газифицирована частично. Об этом 24 Каналу рассказал депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань. Он добавил, что это степной регион, на котором нет насаждений и, соответственно, дров.

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Людей оставили один на один с проблемой

На территории есть только Олешковский лес, но это уникальный сосновый лес, который нельзя уничтожать, чтобы получить дрова. Оккупанты не готовятся к зиме и не снабжают людей углем или другим твердым топливом. Следовательно, с теплом будут только населенные пункты вдоль Днепра – это Каховка, Новая Каховка, Олешки, город Геническ, получающий газоснабжение от вышки, расположенной в Азовском море. Генический район, как и вся центральная часть левобережной Херсонщины, не газифицированы.

Людей в очередной раз оставили один на один с проблемой. Они выживали только благодаря частному домохозяйству, огороду, домашним животным – это им помогало. Но в больших городах люди просто доведены до отчаяния,

– рассказал Сергей Хлань.

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Доходов и работы на оккупированной территории нет. Оккупанты этим пользуются, потому что доведя людей до гуманитарного кризиса, теперь предлагают так называемую помощь в рублях. Естественно, все это в обмен на российский паспорт.

"Дают 10 тысяч, чтобы люди шли работать в их оккупационные администрации или на предприятия, которые они создали на левобережье Херсонщины. Они пользуются тем, что фактически доводят до людей до предела голода", – подчеркнул депутат Херсонского областного совета.

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