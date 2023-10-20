Об этом 24 Каналу рассказала журналистка Евгения Вирлич, заметив, что обстрелы от оккупантов с левого берега на правый существенно усилились еще в конце сентября. Они до сих пор не утихают.

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Какая ситуация на левобережье Херсона

Как отметила Вирлыч, интересно, что россияне обстреливают как правобережье, так и левобережье Херсонщины. Об этом не раз говорили местные жители.

Сильная паника у коллаборантов и представителей оккупантов на левом берегу. Там идут новые назначения. Ведь некоторые коллаборанты просто убегают – никто не знает, где они вообще. Было несколько таких случаев,

– рассказала журналистка.

В информационном поле оккупанты начали активнее рассказывать о своих успехах на фронте. Они публикуют старые или фейковые видео. А украинские военные продолжают уничтожать технику оккупантов на левобережье Херсонщины.

Что происходит на левобережье Херсонщины – рассказала журналистка: смотрите видео

Параллельно оккупанты усилили давление на местное население. Они постоянно агитируют людей мобилизоваться в их подразделения. Также захватчики усиленно обрабатывают детей и подростков своей пропагандой. Это происходит как на левобережье Херсонщины, так и в Крыму.

Ситуация в Херсонской области: коротко