Лівобережна частина Херсонщини газифікована лише частково. Про це 24 Каналу розповів депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань. Він додав, що це степовий регіон, на якому немає насаджень та відповідно дров.

Дивіться також За добу агресор випустив рекордну кількість керованих авіабомб по Херсонщині

Людей залишили сам на сам із проблемою

На території є лише Олешківський ліс, але це унікальний сосновий ліс, який не можна знищувати, щоб отримати дрова. Окупанти не готуються до зими та не забезпечують людей вугіллям чи іншим твердим паливом. Відтак, з теплом будуть лише населені пункти вздовж Дніпра – це Каховка, Нова Каховка, Олешки, місто Генічеськ, яке отримує газопостачання від вишки, що розташована в Азовському морі. Генічеський район, як і вся центральна частина лівобережної Херсонщини, не газифіковані.

Людей вкотре залишили сам на сам із проблемою. Вони виживали лише завдяки приватному домогосподарству, городині, свійським тваринам – це їм допомагало. Але у великих містах люди просто доведені до відчаю,

– розповів Сергій Хлань.

Депутат Херсонської обласної ради розповів, як на території готуються до холодів: дивіться відео

Доходів і роботи на окупованій території немає. Окупанти цим користуються, бо довівши людей до гуманітарної кризи, тепер пропонують так звану допомогу у рублях. Звісно, все це в обмін на російський паспорт.

"Дають 10 тисяч, щоб люди йшли працювати в їхні окупаційні адміністрації чи на підприємства, які вони створили на лівобережжі Херсонщини. Вони користуються тим, що фактично доводять до людей до межі голоду", – наголосив депутат Херсонської обласної ради.

Терор окупантів на Херсонщині