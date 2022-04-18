На левом берегу Северского Донца враг вел разведку боем возле Заводов, Дмитровки и Дибровного.
18 апреля 2022 , 07:42Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
Российские оккупанты планировали расширить плацдарм на левом берегу крупнейшей реки восточной Украины – Северский Донец.
Об этом сообщили в Генштабе Вооруженных сил Украины.
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Там враг планировал создать условия для оперативного развертывания своих войск. Для этого российские оккупанты провели разведку боем в районах населенных пунктов Заводы, Дмитровка и Дибровное.
Однако попытка была безуспешной, в боях враг понес потери и был вынужден отойти.
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