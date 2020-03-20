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      Лежачей пикет, избитый водитель: в Одессе снова штурмуют транспорт – фото

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      Из-за пандемии коронавируса в Украине ввели ограничения на общественный транспорт. Одесситы не согласны с правилами карантина и продолжают угрожать водителям и перекрывать движение транспорта.

      На улице Новощепний ряд в Одессе в трамвай не пустили мужчину без маски. В знак протеста он устроил лежачий пикет на рельсах.

      Читайте также Забитые троллейбусы и очереди на остановках: как украинцы привыкают к транспортному карантину

      В сети распространили фотографию с названием "Одиночный пикет против карантина".


      Лежачий пикет на рельсах в Одессе / Фото: Фейсбук

      Пенсионерка из Одессы была недовольна тем, что не попала в троллейбус №12. Поэтому она напала на женщину-водителя, избила ее и скрылась с места преступления.

      В Одессе продолжают ездить забитые трамваи, а люди до сих пор нападают на водителей за отказ / Фото: Думская / Фейсбук

      Какие ограничения предусматривает карантин в Украине?
      – Не работают учебные заведения и детсады.
      – Закрыты все развлекательные заведения, ТРЦ, салоны красоты. Работают только продуктовые магазины, аптеки, почтовые отделения, банки и АЗС.
      – Украина с 16 марта закрыла свои границы для иностранцев и с 17 марта прекратила международное авиа и железнодорожное сообщение.
      – С 18 марта в Украине остановили железнодорожные, авиа- и автобусные междугородние и межобластные перевозки. В городах в транспорте может ездить до 10 человек. Некоторые города совсем остановили движение общественного транспорта.
      – Личный автомобильный транспорт граждан может осуществлять движение без ограничений.


      Карантинные мероприятия в Украине из-за пандемии коронавируса / Инфографика 24 канала
       

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      Автор: Анна Запотоцкая
      Теги: Новости Украины Карантин в Украине 2020 Транспорт Новости Одессы
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