Лежачей пикет, избитый водитель: в Одессе снова штурмуют транспорт – фото
Из-за пандемии коронавируса в Украине ввели ограничения на общественный транспорт. Одесситы не согласны с правилами карантина и продолжают угрожать водителям и перекрывать движение транспорта.
На улице Новощепний ряд в Одессе в трамвай не пустили мужчину без маски. В знак протеста он устроил лежачий пикет на рельсах.
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В сети распространили фотографию с названием "Одиночный пикет против карантина".
Лежачий пикет на рельсах в Одессе / Фото: Фейсбук
Пенсионерка из Одессы была недовольна тем, что не попала в троллейбус №12. Поэтому она напала на женщину-водителя, избила ее и скрылась с места преступления.
В Одессе продолжают ездить забитые трамваи, а люди до сих пор нападают на водителей за отказ / Фото: Думская / Фейсбук
Какие ограничения предусматривает карантин в Украине?
– Не работают учебные заведения и детсады.
– Закрыты все развлекательные заведения, ТРЦ, салоны красоты. Работают только продуктовые магазины, аптеки, почтовые отделения, банки и АЗС.
– Украина с 16 марта закрыла свои границы для иностранцев и с 17 марта прекратила международное авиа и железнодорожное сообщение.
– С 18 марта в Украине остановили железнодорожные, авиа- и автобусные междугородние и межобластные перевозки. В городах в транспорте может ездить до 10 человек. Некоторые города совсем остановили движение общественного транспорта.
– Личный автомобильный транспорт граждан может осуществлять движение без ограничений.
Карантинные мероприятия в Украине из-за пандемии коронавируса / Инфографика 24 канала