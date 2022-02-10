Лежал в реанимации весь в синяках: в Полтаве подозревают мать в избиении 4-летнего сына

В Полтаве в реанимацию госпитализировали 4-летнего мальчика. На его теле были многочисленные синяки. Предполагают, что к побоям причастна мать ребенка.

В больницу мальчик попал 2 февраля. Волонтеры опасаются, что после выписки над ребенком продолжат издеваться.

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Ребенок подавленный и боится взрослых

Волонтеры, которые пообщались с ребенком и его мамой, отметили, что 4-летний Никита не разговорчив. Он очень напуган, боится лишних движений и в присутствии посторонних молчит.

Ребенок в гематомах – больше нижняя часть тела, ходить не может, ему ставили катетер. В палате была мать мальчика,

– рассказали волонтеры

По их данным, ни правоохранители, ни работники соцслужб не приходили к мальчику. Между тем мать постоянно путается в показаниях, рассказывая о том, что произошло с ее сыном.

"Сначала говорила, что он отравился случайно ядом для крыс, а затем, что его избила старшая сестра, которой, на минуточку, 7 лет", – подчеркнули волонтеры.

Они добавили, что осталось впечатление, что мать мальчика любит выпить.

Что говорят правоохранители

В полиции слова волонтеров отрицают. Там заявили, что маму ребенка и других родственников опросили, а по факту избиения мальчика открыли уголовное производство, но ждут выводов врачей, которые подтвердят или опровергнут информацию о нанесении мальчику телесных повреждений его родными.

Ребенок сейчас находится в больнице. Подтвержденных фактов избиения сейчас пока нет. Когда получим заключения врачей, будем знать, что именно с ребенком произошло. Очень много недостоверной информации вокруг этой истории,

– рассказал представитель полиции Полтавской области Юрий Сулаев.

Происхождение травм ребенка медики не рассказывают, ссылаясь на врачебную тайну. Известно, что мальчик проживает вместе с матерью в одном из сел Михайловской общины Полтавского района.

К сожалению, случаи жестокого обращения с детьми иногда происходят в Украине. Лишь недавно в городе Курахово, что в Донецкой области, мужчина до смерти избил 3-летнего мальчика. Ребенок не мог самостоятельно двигаться, а злоумышленник жестоко пытался заставить малыша ходить.