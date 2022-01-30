Лежали возле бассейна: в гостинице при загадочных обстоятельствах потеряли сознание постояльцы
Источник:Fox8
В американском отеле нашли 16 человек, которые потеряли сознание. Все посетители лежали возле бассейна.
По данным, на территории отеля нашли без сознания и несовершеннолетнего ребенка. Загадочная потеря сознания случилась в городе Мэрисвилл – штате Огайо.
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В воде потеряла сознание 2-летняя девочка
Как сообщают правоохранители, несовершеннолетней девочке всего лишь 2 года. Она потеряла сознание прямо в воде. Отель уже полностью эвакуировали.
У пострадавших жителей отеля обнаружены такие основные симптомы как:
- жжение в горле;
- головокружение.
Уточняется, что как минимум 9 человек сейчас госпитализированы и находятся под наблюдением медиков. В критическом состоянии сейчас находятся 3 человека. О других – неизвестно.Заметьте! Начальник местной полиции рассказал, что когда всех постояльцев доставили в больницу, то они были живы. Однако сейчас об их состоянии точной информации нет.
Также не установили и причину случившегося. Сейчас власти города проводят тщательное расследование загадочного инцидента.
Потеря сознания спортсменов: разительные случаи
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