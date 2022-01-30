Лежали возле бассейна: в гостинице при загадочных обстоятельствах потеряли сознание постояльцы

В американском отеле нашли 16 человек, которые потеряли сознание. Все посетители лежали возле бассейна.

По данным, на территории отеля нашли без сознания и несовершеннолетнего ребенка. Загадочная потеря сознания случилась в городе Мэрисвилл – штате Огайо.

К теме Девушка потеряла сознание и умерла, другие замерзли: гиды рассказали о трагедии на Эльбрусе

В воде потеряла сознание 2-летняя девочка

Как сообщают правоохранители, несовершеннолетней девочке всего лишь 2 года. Она потеряла сознание прямо в воде. Отель уже полностью эвакуировали.

У пострадавших жителей отеля обнаружены такие основные симптомы как:

жжение в горле;

головокружение.

Уточняется, что как минимум 9 человек сейчас госпитализированы и находятся под наблюдением медиков. В критическом состоянии сейчас находятся 3 человека. О других – неизвестно.

Начальник местной полиции рассказал, что когда всех постояльцев доставили в больницу, то они были живы. Однако сейчас об их состоянии точной информации нет.

Также не установили и причину случившегося. Сейчас власти города проводят тщательное расследование загадочного инцидента.

Потеря сознания спортсменов: разительные случаи

Во время матча Australian Open произошел неприятный инцидент. Девушка, которая подавала мячи, внезапно потеряла сознание и упала на корт.

В Хорватии во время тренировки умер 23-летний футболист. Игрок потерял сознание, его отправили в больницу, где он пролежал в коме 3 дня.

Украинский полузащитник получил повреждение в матче Кубка Бельгии. После столкновения с голкипером он потерял сознание на поле и получил ушиб головы.

Интересно – какие фрукты полезны для иммунитета: смотрите видео 24 канала