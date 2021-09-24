Старший гид Денис Алимов рассказал подробную хронологию трагических событий.
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Девушка умерла
Во время подъема на гору одной из участниц группы стало плохо и было принято решение спустить ее на седловину, с нею пошел гид-помощник. По его словам, впоследствии девушка потеряла сознание.
Мужчина пытался привести пострадавшую в себя, но попытки оказались тщетными – она умерла у него на руках в течение часа. После этого он спустился и сообщил координатору о трагедии.
Один участник сломал ногу
- В это же время альпинисты продолжили поднимались на Эльбрус. Однако на горе резко упало давление, ветер начал дуть снизу вверх и начался небывалый шторм, видимость из-за плотного снега была не более полуметра.
- Гиды решили не рисковать и спуститься с горы внизу. Для этого они разделили группу на "быстрых" и "медленных", чтобы избежать массового замерзания. Во время движения один из участников сломал ногу – движение замедлилось.
Четыре человека замерзли
На тропе от переохлаждения погибли еще два альпиниста. Двое, спускаясь с Эльбруса, – потеряли сознание.
Их транспортировали до станции Гарабаши, где они умерли, не приходя в сознание. Общее число погибших достигло 5 человек.
Что известно о пострадавших
- Еще 14 человек нашли живыми и, спустив с горы, передали медикам.
- Состояние здоровья 8 оценивают как средней тяжести – сильные обморожения.
- По словам организатора восхождение, один из гидов практически ослеп.
Гора Эльбрус в России: карта