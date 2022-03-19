Соответствующий релиз для СМИ компания выпустила 18 марта. В компании добавили, что продолжат внимательно следить за ситуацией.

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Заявление LG Electronics

Мы глубоко обеспокоены здоровьем и безопасностью всех людей, и LG сохраняет приверженность поддержке усилий по оказанию гуманитарной помощи,

– говорится в заявлении компании.

Ранее рынок России покинула еще одна южнокорейская технологическая корпорация Samsung Electronics, которая заявила, что поставки в страну-агрессора были приостановлены "из-за текущих геополитических событий".

Всего с начала российского вторжения на территорию Украины более 400 зарубежных компаний заявили о том, что ограничивают или прекращают сотрудничество с Россией.

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