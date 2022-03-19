Відповідний реліз для ЗМІ компанія випустила 18 березня. У компанії додали, що продовжать уважно стежити за ситуацією.
Читайте також Китай не дружимите з тим, хто програє у війні в Україні, – Піонтковський про Росію та США
Заява LG Electronics
Ми глибоко стурбовані здоров’ям і безпекою всіх людей, і LG зберігає відданість підтримці зусиль із надання гуманітарної допомоги,
– йдеться у заяві компанії.
Раніше ринок Росії покинула ще одна південнокорейська технологічна корпорація Samsung Electronics, яка заявила, що поставки до країни-агресора були призупинені "через поточні геополітичні події".
Загалом з початку російського вторгнення на територію України понад 400 закордонних компаній заявили про те, що обмежують або припиняють співпрацю з Росією.
Цікаво – Мстислав Банік про Starlink, нові послуги в Дії та кібервійну Мінцифри: дивіться відео