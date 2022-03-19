Відповідний реліз для ЗМІ компанія випустила 18 березня. У компанії додали, що продовжать уважно стежити за ситуацією.

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Заява LG Electronics

Ми глибоко стурбовані здоров’ям і безпекою всіх людей, і LG зберігає відданість підтримці зусиль із надання гуманітарної допомоги,

– йдеться у заяві компанії.

Раніше ринок Росії покинула ще одна південнокорейська технологічна корпорація Samsung Electronics, яка заявила, що поставки до країни-агресора були призупинені "через поточні геополітичні події".

Загалом з початку російського вторгнення на територію України понад 400 закордонних компаній заявили про те, що обмежують або припиняють співпрацю з Росією.