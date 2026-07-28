Об этом 24 Каналу сообщили в общественной организации "Украинские ЛГБТ+ военные и ветераны за равные права".

Как возникла идея исследования и сколько людей приняло в нем участие?

Глава ОО "Украинские ЛГБТ+ военные и ветераны за равные права" Александр Деменко рассказал, что исследование стало ответом на отсутствие комплексных данных о положении ЛГБТ+ военных в Украине.

Несмотря на большое количество ЛГБТ+ людей, проходящих службу, их опыт остается малоизученным и малозаметным для общества. Исследование ставило целью сделать эту группу видимой, описать ее потребности, уязвимости и препятствия во время военной службы,

– объяснил Деменко в комментарии 24 Каналу.

Ветеран отметил, что в целом исследование охватывало несколько компонентов:

1000 респондентов в общенациональном репрезентативном опросе взрослого населения Украины;

22 глубинные интервью с ЛГБТ+ военными;

6 экспертных интервью со специалистами, работающими по этой тематике.

Само исследование длилось с октября по декабрь 2024 года. Общенациональный опрос проводился 15 – 27 ноября 2024 года, а глубинные и экспертные интервью – в течение октября – декабря 2024 года.

Каковы результаты масштабного опроса?

Результаты комплексного исследования об опыте ЛГБТИК+ военных в Украине презентовали на прошлой неделе в Киеве.

Опрос показал, что украинское общество уже понимает важность равенства для обороноспособности страны.

71,8% опрошенных соглашаются, что ЛГБТ+ люди участвуют в обороне страны и общественной деятельности, равно как и гетеросексуальные люди;

63,3% поддерживают приравнение партнеров и партнерок погибших ЛГБТ+ военных к членам семьи;

63% считают, что уставы ВСУ должны защищать права ЛГБТ+ военных;

57,4% поддерживают компенсацию для военных, подвергшихся притеснениям из-за сексуальной ориентации и гендерной идентичности;

47,6% респондентов уже видят связь между защитой прав ЛГБТ+ военных и усилением Вооруженных Сил Украины.

Армия становится сильнее там, где есть доверие, уважение прав и безопасная среда для каждого и каждого. Чем выше уровень инклюзии в армии, тем больше людей готовы служить и оставаться в системе.

– отметил Александр Деменко, глава ОО "Украинские ЛГБТ-военные за равные права".

Среди главных выводов исследования выделяют:

проблемы ЛГБТ+ военных носят системный, а не одиночный характер;

⁠значительная часть трудностей связана с социальной средой, административными процедурами и отсутствием инклюзивных политик;

⁠существует заметный разрыв между высокой вовлеченностью ЛГБТ+ людей в оборону Украины и уровнем их формального признания государством;

улучшение условий службы ЛГБТ+ военных является вопросом не только прав человека, но и эффективности военной службы и сохранения кадрового потенциала.

Также в общественной организации "Украинские ЛГБТ-военные за равные права" привели для 24 Канала и другие интересные цифры, связанные с исследованием опыта ЛГБТИК+ военных в Украине:

по международным оценкам, 5 – 10% военнослужащих могут принадлежать к ЛГБТ+ сообществу, что по численности ВСУ может означать не менее 44 тысяч человек;

объединение украинских ЛГБТ+ военных имеет более 600 участников (на январь 2025 года);

⁠было подтверждено присутствие ЛГБТ+ военных по меньшей мере в 59 подразделениях (по состоянию на июль 2023 года);

"Исследование объединило сразу несколько источников данных, среди которых репрезентативное опрос населения, интервью с военными, экспертами, анализ законодательства и медиа, что делает его одним из наиболее комплексных исследований этой темы в Украине", – объяснил Александр Деменко.

В основу чего легло исследование?

Интересно, что исследование стало основой для образовательного минисериала , появившегося на платформе Дия.Образование. Этот проект помогает строить крепкие и сплоченные военные команды, развенчивает распространенные мифы о ЛГБТИК+ сообществе и дает четкие инструкции по защите прав каждого защитника или защитницы.

Сериал также объясняет исторические истоки гомофобии, разбирает опыт притеснений и дает военным практические механизмы защиты своих прав.

Образовательный сериал для платформы Дия.Образование и исследования созданы ОО "Украинские ЛГБТ-военные за равные права" в рамках проекта, реализуемого в партнерстве с общественной организацией "Точка опоры ЮА" и при экспертной поддержке ОО "Институт Гендерных Программ" при финансовой поддержке Посольства Королевства Нидерланд.