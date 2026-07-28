Об этом 24 Каналу сообщили в общественной организации "Украинские ЛГБТ+ военные и ветераны за равные права".
Как возникла идея исследования и сколько людей приняло в нем участие?
Глава ОО "Украинские ЛГБТ+ военные и ветераны за равные права" Александр Деменко рассказал, что исследование стало ответом на отсутствие комплексных данных о положении ЛГБТ+ военных в Украине.
Несмотря на большое количество ЛГБТ+ людей, проходящих службу, их опыт остается малоизученным и малозаметным для общества. Исследование ставило целью сделать эту группу видимой, описать ее потребности, уязвимости и препятствия во время военной службы,
– объяснил Деменко в комментарии 24 Каналу.
Ветеран отметил, что в целом исследование охватывало несколько компонентов:Читайте больше проверенных новостей Добавьте 24 Канал в избранные источники в Google
- 1000 респондентов в общенациональном репрезентативном опросе взрослого населения Украины;
- 22 глубинные интервью с ЛГБТ+ военными;
- 6 экспертных интервью со специалистами, работающими по этой тематике.
Само исследование длилось с октября по декабрь 2024 года. Общенациональный опрос проводился 15 – 27 ноября 2024 года, а глубинные и экспертные интервью – в течение октября – декабря 2024 года.
Каковы результаты масштабного опроса?
Результаты комплексного исследования об опыте ЛГБТИК+ военных в Украине презентовали на прошлой неделе в Киеве.
Опрос показал, что украинское общество уже понимает важность равенства для обороноспособности страны.
- 71,8% опрошенных соглашаются, что ЛГБТ+ люди участвуют в обороне страны и общественной деятельности, равно как и гетеросексуальные люди;
- 63,3% поддерживают приравнение партнеров и партнерок погибших ЛГБТ+ военных к членам семьи;
- 63% считают, что уставы ВСУ должны защищать права ЛГБТ+ военных;
- 57,4% поддерживают компенсацию для военных, подвергшихся притеснениям из-за сексуальной ориентации и гендерной идентичности;
- 47,6% респондентов уже видят связь между защитой прав ЛГБТ+ военных и усилением Вооруженных Сил Украины.
Армия становится сильнее там, где есть доверие, уважение прав и безопасная среда для каждого и каждого. Чем выше уровень инклюзии в армии, тем больше людей готовы служить и оставаться в системе.
– отметил Александр Деменко, глава ОО "Украинские ЛГБТ-военные за равные права".
Среди главных выводов исследования выделяют:
- проблемы ЛГБТ+ военных носят системный, а не одиночный характер;
- значительная часть трудностей связана с социальной средой, административными процедурами и отсутствием инклюзивных политик;
- существует заметный разрыв между высокой вовлеченностью ЛГБТ+ людей в оборону Украины и уровнем их формального признания государством;
- улучшение условий службы ЛГБТ+ военных является вопросом не только прав человека, но и эффективности военной службы и сохранения кадрового потенциала.
Также в общественной организации "Украинские ЛГБТ-военные за равные права" привели для 24 Канала и другие интересные цифры, связанные с исследованием опыта ЛГБТИК+ военных в Украине:
- по международным оценкам, 5 – 10% военнослужащих могут принадлежать к ЛГБТ+ сообществу, что по численности ВСУ может означать не менее 44 тысяч человек;
- объединение украинских ЛГБТ+ военных имеет более 600 участников (на январь 2025 года);
- было подтверждено присутствие ЛГБТ+ военных по меньшей мере в 59 подразделениях (по состоянию на июль 2023 года);
"Исследование объединило сразу несколько источников данных, среди которых репрезентативное опрос населения, интервью с военными, экспертами, анализ законодательства и медиа, что делает его одним из наиболее комплексных исследований этой темы в Украине", – объяснил Александр Деменко.
В основу чего легло исследование?
Интересно, что исследование стало основой для образовательного минисериала , появившегося на платформе Дия.Образование. Этот проект помогает строить крепкие и сплоченные военные команды, развенчивает распространенные мифы о ЛГБТИК+ сообществе и дает четкие инструкции по защите прав каждого защитника или защитницы.
Сериал также объясняет исторические истоки гомофобии, разбирает опыт притеснений и дает военным практические механизмы защиты своих прав.
Образовательный сериал для платформы Дия.Образование и исследования созданы ОО "Украинские ЛГБТ-военные за равные права" в рамках проекта, реализуемого в партнерстве с общественной организацией "Точка опоры ЮА" и при экспертной поддержке ОО "Институт Гендерных Программ" при финансовой поддержке Посольства Королевства Нидерланд.