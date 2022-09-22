Подать заявку на участие в розыгрыше льготных кредитов можно на портале Дия. Сразу 500 украинцев выберут с помощью генератора случайных чисел.

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Как подать заявку

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь в кабинете гражданина в Дии с помощью электронной подписи или BankID.

Проверьте корректность своих данных в пользовательском профиле, актуализируйте их при необходимости.

Заполните заявление. Все данные, кроме РНОКПП и номера справки переселенца (ВПЛ) членов семьи, подтягиваются автоматически или выбираются из выпадающего списка.

Дождитесь завершения автоматической проверки данных о вас и членах вашей семьи в Единой информации о ВПЛ и отправьте заявление на рассмотрение.

Госмолодежь рассмотрит ваше заявление в течение одного рабочего дня. Вы получите уведомление о результате рассмотрения в кабинете гражданина и электронной почты.

Если вы отказали во внесении в реестр кандидатов, вы можете внести изменения в заявление и подать его еще раз.

Кстати, также заявку можно подать в автономном режиме. Вы можете лично обратиться в Госмолодежь и его региональные управления.

После включения в реестр кандидатов на получение услуги, вы начинаете свое участие в отборе победителей. Их будет выбирать Госмолодежь путем случайного выбора чисел.

Дату проведения розыгрышей сообщает заранее Госмолодежьжитло. Если вы победили в отборе и отвечаете всем требованиям – можете получить кредит. Для оформления кредита вам нужно лично обратиться в одно из региональных управлений Госмолодежилья.

Напомним, что уже 300 украинцев, покинувших свои дома, были отобраны для получения льготных кредитов. Ипотека будет около 3%.

В телеграм-канале Дия опубликовали инструкцию по указаниям, которые следует выполнить в течение 30 дней. Так, этим переселенцам необходимо собрать много документов.

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