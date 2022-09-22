Подати заявку на участь у розіграші пільгових кредитів можна на порталі Дія. Одразу 500 українців виберуть за допомогою генератора випадкових чисел.

До теми З жовтня запрацює іпотека під 3% річних: кому надаватимуть кредити та на яких умовах

Як подати заявку

Зареєструйтеся чи авторизуйтеся в кабінеті громадянина у Дії за допомогою електронного підпису або BankID.

Перевірте коректність своїх даних у профілі користувача, актуалізуйте їх за необхідності.

Заповніть заяву. Усі дані, окрім РНОКПП та номера довідки переселенця (ВПО) членів сім'ї, підтягуються автоматично або обираються з випадаючого списку.

Дочекайтеся завершення автоматичної перевірки даних про вас та членів вашої сім’ї в Єдиній інформбазі про ВПО та відправте заяву на розгляд.

Держмолодьжитло розгляне вашу заяву протягом одного робочого дня. Ви отримаєте сповіщення про результат розгляду в кабінеті громадянина та на електронну пошту.

Якщо вам відмовили у внесенні до реєстру кандидатів, ви можете внести зміни в заяву і подати її ще раз.

До речі, також заявку можна подати офлайн. Ви можете особисто звернутись до Держмолодьжитла та його регіональних управлінь.

Після включення до реєстру кандидатів на отримання послуги ви починаєте свою участь у відборі переможців. Їх обиратиме Держмолодьжитло шляхом випадкового вибору чисел.

Дату проведення розіграшів повідомляє завчасно Держмолодьжитло. Якщо ви перемогли у відборі та відповідаєте усім вимогам — зможете отримати кредит. Для оформлення кредиту вам потрібно особисто звернутися до одного з регіональних управлінь Держмолодьжитла.

Нагадаємо, що вже 300 українців, які залишили свої домівки, були відібрані для отримання пільгових кредитів. Іпотека буде під 3%.

У телеграм-каналі Дії опублікували інструкцію з вказівками, які слід виконати протягом 30 днів. Так, цим переселенцям необхідно зібрати багато документів.

Варте уваги – Як і хто отримає від держави 250 тисяч гривень на бізнес: дивіться відео