Смешно об этом слышать, – Ермак прокомментировал разговоры, мол, он агент ФСБ

Глава Офиса Президента Андрей Ермак прокомментировал обвинение, что он якобы является агентом ФСБ. Он отметил, что эти слухи – результат пропаганды.

Ермак в проекте Дмитрия Комарова "Рик" подчеркнул, что он всегда выступает за прямой разговор и язык фактов, информирует 24 Канал.

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Когда появились слухи

Глава ОП напомнил, что первые разговоры, мол, "он - агент ФСБ" появились, когда Ермак представлял Украину в Нормандском формате. Чиновник объясняет, что был трудным переговорщиком для россиян.

Прежде эти слухи возникли в анонимных телеграмм-каналах, которые, как доказывает разведка, ведет российское ФСБ. Впоследствии это подхватили некоторые украинские политики.

Мне смешно об этом слышать, потому что я общаюсь и с руководителями разведок партнеров... И если бы у этих людей до меня был такой вопрос, безусловно, все было бы по-другому,

– сказал Ермак.

Российская пропаганда работает безумно

Глава ОП отметил, что о нем и его семье говорят многие. Однако он гордится своим братом, защищавшим Киевщину.

В заключение Ермак подчеркнул, что всегда нужно анализировать и сравнивать. Гигантская машина российской пропаганды работает постоянно и забрасывает фейки каждый день.