Не сто миллионов: суд существенно уменьшил размер залога для Насирова

Шевченковский районный суд Киева почти втрое уменьшил размер залога экс-председателю Государственной фискальной службы и кандидату на пост президента Роману Насирову.

Так, суд продлил действие меры пресечения Насирову, однако, по собственной инициативе, уменьшил залог для бывшего главы ДФС с 100 миллионов до 36 миллионов гривен в соответствии с размером гражданского иска в уголовном производстве, сообщают в САП.

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Отмечается, что 4 марта состоялось очередное заседание по существу по рассмотрению обвинительного акта в уголовном производстве по обвинению экс-главы ДФС Украины и руководителя Департамента ДФС Украины, на котором продлили действие мер пресечения фигурантам дела.

Также в САП заметили, что на судебном заседании сторона обвинения не зачитала ни одной страницы обвинительного акта.

Кстати, следующее заседание по делу Насирова назначено на 14 марта, начало – в 15:30.

Отметим, что недавно детективы НАБУ вместе с прокурорами САП обнаружили у Насирова счет в Великобритании, на котором хранились незадекларированные ним 300 тысяч долларов. Суд арестовал эти средства.

В чем обвиняют Романа Насирова?​

Экс-глава ДФС известен своими коррупционными схемами. Его подозревают в хищении более 2 миллиардов гривен государственных средств.



Также Насирова обвиняют в сотрудничестве с народным депутатом Александром Онищенко, во время которого депутат оттерминировал рентную плату за добычу полезных ископаемых, а нардеп проводил благодаря этому коррупционные схемы.



В марте 2017 года чиновника арестовали, а на свободу он вышел после того, как его жена внесла 100 миллионов гривен залога. 31 января Кабмин уволил его с должности председателя ДФС, а уже 11 декабря 2018 года Окружной административный суд Киева возобновил Насирова в должности и обязал выплатить упущенный заработок.