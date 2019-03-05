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      Не сто миллионов: суд существенно уменьшил размер залога для Насирова

      57 Читати новину українською
      Роман Насиров
      Роман Насиров / 24 канал

      Шевченковский районный суд Киева почти втрое уменьшил размер залога экс-председателю Государственной фискальной службы и кандидату на пост президента Роману Насирову.

      Так, суд продлил действие меры пресечения Насирову, однако, по собственной инициативе, уменьшил залог для бывшего главы ДФС с 100 миллионов до 36 миллионов гривен в соответствии с размером гражданского иска в уголовном производстве, сообщают в САП.

      Читайте также: Отмена статьи о незаконном обогащении является шагом назад, – НАБУ

      Отмечается, что 4 марта состоялось очередное заседание по существу по рассмотрению обвинительного акта в уголовном производстве по обвинению экс-главы ДФС Украины и руководителя Департамента ДФС Украины, на котором продлили действие мер пресечения фигурантам дела.

      Также в САП заметили, что на судебном заседании сторона обвинения не зачитала ни одной страницы обвинительного акта.

      Кстати, следующее заседание по делу Насирова назначено на 14 марта, начало – в 15:30.

      Отметим, что недавно детективы НАБУ вместе с прокурорами САП обнаружили у Насирова счет в Великобритании, на котором хранились незадекларированные ним 300 тысяч долларов. Суд арестовал эти средства.

      В чем обвиняют Романа Насирова?​ 
      Экс-глава ДФС известен своими коррупционными схемами. Его подозревают в хищении более 2 миллиардов гривен государственных средств.

      Также Насирова обвиняют в сотрудничестве с народным депутатом Александром Онищенко, во время которого депутат оттерминировал рентную плату за добычу полезных ископаемых, а нардеп проводил благодаря этому коррупционные схемы.

      В марте 2017 года чиновника арестовали, а на свободу он вышел после того, как его жена внесла 100 миллионов гривен залога. 31 января Кабмин уволил его с должности председателя ДФС, а уже 11 декабря 2018 года Окружной административный суд Киева возобновил Насирова в должности и обязал выплатить упущенный заработок.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Государственная фискальная служба САП Судьи Роман Насиров
      Источник: 24 Канал
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