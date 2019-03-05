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      Не сто мільйонів: суд суттєво зменшив розмір застави для Насірова

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      Роман Насіров
      Роман Насіров / 24 канал

      Шевченківський районний суд Києва майже втричі зменшив розмір застави екс-голові Державної фіскальної служби та кандидату на пост президента Роману Насірову.

      Так, суд продовжив дію запобіжного заходу Насірову, однак, із власної ініціативи, зменшив заставу для колишнього очільника ДФС зі 100 мільйонів до 36 мільйонів гривень відповідно до розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, повідомляють у САП.

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      Зазначається, що 4 березня відбулося чергове засідання по суті з розгляду обвинувального акту у кримінальному провадженні про обвинувачення екс-голови ДФС України та керівника Департаменту ДФС України, на якому продовжили дію запобіжних заходів фігурантам справи.

      Також у САП зауважили, що на судовому засіданні сторона обвинувачення не зачитала жодної сторінки обвинувального акту.

      До речі, наступне засідання у справі Насірова призначене на 14 березня, початок – о 15:30.

      Зазначимо, що нещодавно детективи НАБУ разом із прокурорами САП виявили у Насірова рахунок у Великій Британії, на якому зберігалися незадекларовані ним 300 тисяч доларів. Суд арештував ці кошти.

      У чому звинувачують Романа Насірова?Екс-голова ДФС відомий своїми корупційними схемами. Його підозрюють у розкраданні понад 2 мільярдів гривень державних коштів.

      Також Насірова звинувачують у співпраці з народним депутатом Олександром Онищенком, під час якої депутат відтерміновував рентну платню за видобування корисних копалин, а нардеп проводив завдяки цьому корупційні схеми.

      У березні 2017 року чиновника заарештували, а на свободу він вийшов після того, як його дружина внесла 100 мільйонів гривень застави. 31 січня Кабмін звільнив його з посади голови ДФС, а вже 11 грудня 2018 року Окружний адміністративний суд Києва поновив Насірова на посаді та зобов'язав виплатити упущений заробіток.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини політики Роман Насіров Судді САП Державна фіскальна служба
      Джерело: 24 Канал
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