В частности школа должна перейти на дистанционную работу. Такое мнение в эфире 24 канала высказал врач-иммунолог Борис Донской.

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Донской: Способ борьбы с COVID-19 – вакцинация

По его словам, чем больше в Украине ограничить контакты между людьми, тем легче будет усложнить передачу вируса.

В целом либеральный локдаун имел бы смысл для того, чтобы не полностью блокировать жизнь в стране,

– сказал Донской.

Он считает, что лучший способ борьбы с высоким показателем заболеваемости – это вакцинация, которую нужно сделать прежде всего людям пожилого возраста.

Справка. Почти 60% украинцев не хотят вакцинироваться в ближайшее время.

Общеукраинский локдаун, как отметил иммунолог, это решение администрации. "У нас было спокойное лето, чтобы грамотно провести кампанию вакцинации", – подчеркнул врач.

Иммунолог сказал, нужно ли вводить локдаун: смотрите видео

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