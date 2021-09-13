В частности школа должна перейти на дистанционную работу. Такое мнение в эфире 24 канала высказал врач-иммунолог Борис Донской.
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Донской: Способ борьбы с COVID-19 – вакцинация
По его словам, чем больше в Украине ограничить контакты между людьми, тем легче будет усложнить передачу вируса.
В целом либеральный локдаун имел бы смысл для того, чтобы не полностью блокировать жизнь в стране,
– сказал Донской.
Он считает, что лучший способ борьбы с высоким показателем заболеваемости – это вакцинация, которую нужно сделать прежде всего людям пожилого возраста.
Общеукраинский локдаун, как отметил иммунолог, это решение администрации. "У нас было спокойное лето, чтобы грамотно провести кампанию вакцинации", – подчеркнул врач.
Иммунолог сказал, нужно ли вводить локдаун: смотрите видео
Ограничения в Украине: что известно
- В четырех областях – Волынской, Львовской, Одесской и Тернопольской – превышены показатели зеленой зоны.
- В Украине готовятся к очередной волне COVID-19, например, в Киеве подготовили более 4 тысяч коек в больницах.
- Мэр Львова Андрей Садовый считает, что если в Украине динамика заболеваемости будет сохраняться, то возможен жесткий карантин.
- Уже в конце сентября могут начать действовать новые ограничения.
- О вероятном усилении карантина заявил и министр здравоохранения Виктор Ляшко.