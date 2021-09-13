Зокрема школа повинна перейти на дистанційну роботу. Таку думку в ефірі 24 каналу висловив лікар-імунолог Борис Донськой.
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Донськой: Спосіб боротьби з COVID-19 – вакцинація
За його словами, чим більше в Україні розвантажити контакти між людьми, тим легше буде ускладнити передачу вірусу.
Загалом ліберальний локдаун мав би сенс для того, щоб не повністю блокувати життя в країні,
– сказав Донськой.
Він вважає, що найкращий спосіб боротьби з високим показником захворюваності – це вакцинація, яку потрібно зробити насамперед людям похилого віку.
Загальноукраїнський локдаун, як зауважив імунолог, це лише рішення адміністрації. "Ми мали спокійне літо, щоб грамотно провести кампанію вакцинації", – наголосив лікар.
Імунолог сказав, чи потрібно вводити локдаун: дивіться відео
Обмеження в Україні: що відомо
- У чотирьох областях – Волинській, Львівській, Одеській і Тернопільській – перевищені показники зеленої зони.
- В Україні готуються до чергової хвилі COVID-19, наприклад, в Києві підготували понад 4 тисячі ліжок в лікарнях.
- Мер Львова Андрій Садовий вважає, що якщо в Україні динаміка захворюваності зберігатиметься, то можливий жорсткий карантин.
- Вже наприкінці вересня можуть почати діяти нові обмеження.
- Про ймовірне посилення карантину заявив і міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.