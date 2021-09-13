Зокрема школа повинна перейти на дистанційну роботу. Таку думку в ефірі 24 каналу висловив лікар-імунолог Борис Донськой.

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Донськой: Спосіб боротьби з COVID-19 – вакцинація

За його словами, чим більше в Україні розвантажити контакти між людьми, тим легше буде ускладнити передачу вірусу.

Загалом ліберальний локдаун мав би сенс для того, щоб не повністю блокувати життя в країні,

– сказав Донськой.

Він вважає, що найкращий спосіб боротьби з високим показником захворюваності – це вакцинація, яку потрібно зробити насамперед людям похилого віку.

Довідка. Майже 60% українців не мають бажання вакцинуватися найближчим часом.

Загальноукраїнський локдаун, як зауважив імунолог, це лише рішення адміністрації. "Ми мали спокійне літо, щоб грамотно провести кампанію вакцинації", – наголосив лікар.

Імунолог сказав, чи потрібно вводити локдаун: дивіться відео

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