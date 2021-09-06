Первый вице-спикер Верховной Рады заверил, что также у партии есть экстралибертарианцы. Об этом Руслан Стефанчук рассказал в интервью.

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Стефанчук очертил идеологию "слуг"

Я как заходил либертарианцем, так и остаюсь, и от своих слов не открещиваюсь. Для меня важно, чтобы государство наконец стало государством-сервисом, чтобы каждый гражданин нашего государства имел возможность реализовать свое видение,

– заверил Стефанчук.

Он также отметил, что открытая экономика – важная. Добавил, что выступает за свободный рынок земли и "свободного человека в свободной стране – это моя идеология и всегда исповедовал ее. Я человек национал-патриотического толка".

"Слуга народа" – это срез украинского общества. У нас есть люди, которые вроде бы с одной стороны либертарианцы, но имеют и направление социализма – мы работаем с ними. У нас есть экстралибертарианци – мы работаем и с ними,

– заверил первый вице-спикер Рады.

Однако пояснил, что они больше тяготеют "к либертарианскому центру – это о нормальном развитии рыночной экономики с честным правилам для всех".

Справка. Либертарианство предполагает индивидуальную свободу и минимизацию госаппарата. Кроме того, его идея предполагает, что нет высшего права, чем право собственности человека. Также современные либертарианцы могут выступать против запретов на владение оружием.

Что этому предшествовало