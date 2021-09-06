Первый вице-спикер Верховной Рады заверил, что также у партии есть экстралибертарианцы. Об этом Руслан Стефанчук рассказал в интервью.
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Стефанчук очертил идеологию "слуг"
Я как заходил либертарианцем, так и остаюсь, и от своих слов не открещиваюсь. Для меня важно, чтобы государство наконец стало государством-сервисом, чтобы каждый гражданин нашего государства имел возможность реализовать свое видение,
– заверил Стефанчук.
Он также отметил, что открытая экономика – важная. Добавил, что выступает за свободный рынок земли и "свободного человека в свободной стране – это моя идеология и всегда исповедовал ее. Я человек национал-патриотического толка".
"Слуга народа" – это срез украинского общества. У нас есть люди, которые вроде бы с одной стороны либертарианцы, но имеют и направление социализма – мы работаем с ними. У нас есть экстралибертарианци – мы работаем и с ними,
– заверил первый вице-спикер Рады.
Однако пояснил, что они больше тяготеют "к либертарианскому центру – это о нормальном развитии рыночной экономики с честным правилам для всех".
Что этому предшествовало
- 7 июля крупнейшее в Китае информационное агентство опубликовало заявление Давида Арахамии о коммунистической партии, где он хвалил провластную партию.
- Он заверил, что принципы президентской партии Украины и Компартии Китая во многих аспектах совпадают.
- Впоследствии Арахамия вместе с главой партии "Слуга народа" Корниенко подготовили видеопоздравление по случаю 100-летия Коммунистической партии Китая.
- После этого Александр Корниенко объяснил, что "никто не хвалил китайский общественно-политический строй".
- Добавил, что они с Арахамией говорили о том, что Компартия имеет определенные достижения, которые можно проанализировать и сделать выводы. К примеру, достижением он назвал внедрение в стране планирования.