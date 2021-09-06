Перший віцеспікер Верховної Ради запевнив, що також у партії є екстралібертаріанці. Про це Руслан Стефанчук розповів у інтерв'ю.
До теми Корнієнко роз'яснив, що саме "Слуга народу" хотіла переймати в компартії Китаю
Стефанчук окреслив ідеологію "слуг"
Я як заходив лібертаріанцем, так і залишаюсь, і від своїх слів не відхрещуюся. Для мене важливо, щоби держава врешті-решт стала державою-сервісом, щоби кожен громадянин нашої держави мав можливість реалізувати своє бачення,
– запевнив Стефанчук.
Він також наголосив, що відкрита економіка – важлива. Додав, що виступає за вільний ринок землі та "за вільну людину у вільній країні – це моя ідеологія і завжди сповідував її. Я є людиною націонал-патріотичного спрямування".
"Слуга народу" – це зріз українського суспільства. У нас є люди, які ніби з одного боку лібертаріанці, але мають і напрямок соціалізму – ми працюємо з ними. У нас є екстралібертаріанці – ми працюємо і з ними,
– запевнив перший віцеспікер Ради.
Однак пояснив, що вони більше тяжіють "до лібертаріанського центру – це про нормальний розвиток ринкової економіки з чесними правилами для всіх".
Що цьому передувало
- 7 липня найбільша в Китаї інформаційна агенція опублікувала заяву Давида Арахамії про Комуністичну партію, де він хвалив провладну партію.
- Він запевнив, що принципи президентської партії України та Компартії Китаю в багатьох аспектах збігаються.
- Згодом Арахамія разом з главою партії "Слуга народу" Корнієнком підготували відеопривітання з нагоди 100-річчя Комуністичної партії Китаю.
- Після цього Олександр Корнієнко пояснив, що "ніхто не хвалив китайський суспільно-політичний лад".
- Додав, що вони з Арахамією говорили про те, що Компартія має певні досягнення, які можна проаналізувати та зробити висновки. До прикладу, досягненням він назвав впровадження в країні планування.