Перший віцеспікер Верховної Ради запевнив, що також у партії є екстралібертаріанці. Про це Руслан Стефанчук розповів у інтерв'ю.

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Стефанчук окреслив ідеологію "слуг"

Я як заходив лібертаріанцем, так і залишаюсь, і від своїх слів не відхрещуюся. Для мене важливо, щоби держава врешті-решт стала державою-сервісом, щоби кожен громадянин нашої держави мав можливість реалізувати своє бачення,

– запевнив Стефанчук.

Він також наголосив, що відкрита економіка – важлива. Додав, що виступає за вільний ринок землі та "за вільну людину у вільній країні – це моя ідеологія і завжди сповідував її. Я є людиною націонал-патріотичного спрямування".

"Слуга народу" – це зріз українського суспільства. У нас є люди, які ніби з одного боку лібертаріанці, але мають і напрямок соціалізму – ми працюємо з ними. У нас є екстралібертаріанці – ми працюємо і з ними,

– запевнив перший віцеспікер Ради.

Однак пояснив, що вони більше тяжіють "до лібертаріанського центру – це про нормальний розвиток ринкової економіки з чесними правилами для всіх".

Довідка. Лібертаріанство передбачає індивідуальну свободу та мінімізацію держапарату. Окрім того, його ідея передбачає, що немає вищого права, ніж право власності людини. Також сучасні лібертаріанці можуть виступати проти заборон на володіння зброєю.

Що цьому передувало