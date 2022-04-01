Либо кто-то покурил не в том месте, либо саботаж, – Арестович о взрывах в Белгороде

Украина обороняется от российского агрессора и не несет ответственности за происходящие на территории России действия. Поэтому пусть там сами разбираются, что произошло в Белгороде.

Так отреагировал советник главы Офиса Президента Алексей Арестович на взрывы в российском Белгороде. По его словам, военно-политическое руководство Украины делает все для того, чтобы обеспечить территориальную целостность государства и мир на территории страны.

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Но за все происходящее на территории России несет ответственность руководство их государства. Поэтому различные вопросы взрыва в Белгороде должны адресоваться им.

Возможно, это саботаж или кто-то просто неудачно покурил

Арестович предполагает, что таким образом российские военные саботируют исполнение приказов. Или это может быть просто несчастный случай.

Очевидно, что им нужно разбираться, что же произошло в Белгороде: возможно, кто-то покурил не в том месте или еще что-то. Может быть, российские военные саботируют доступными способами выполнения приказов. Не хотят выходить на украинскую территорию, – отметил Алексей Арестович.

Напомним, утром, 1 апреля, в российском Белгороде произошли взрывы на нефтебазе. В Минобороны также подчеркнули, что Украина ведет оборонную операцию, поэтому не нужно обвинять ее в каких-либо событиях, происходящих на территории России. Украина не несет ответственности "за просчеты и катастрофы" в России.

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