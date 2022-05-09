Либо отступят, либо их уничтожат, – генерал-майор запаса СБУ о том, что ждет россиян под Изюмом

Россияне сами понимают, что в этом направлении они попадают в котел. Думаю, что все котлом и кончится.

Об этом 24 каналу рассказал генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун. Он также добавил, что россияне не накопили нужного количества войск, для того чтобы не дать возможности ВСУ совершить контрнаступательные действия.

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Либо они отступят, либо их полностью уничтожат. Потому что концентрация войск, которая у них там накоплена – не может развернуться и пойти вперед. Я думаю это закончится, условной Чернобаевкой,

– отмечает генерал-майор запаса.

Риски для ВСУ оказаться в окружении

"Для того чтобы взять наших бойцов в кольцо, оккупанты не просто должны соединиться с силами, которые должны были идти с юга. Им нужно сделать два кольца, которые будут развернуты друг от друга. То есть, их войск должно быть вдвое больше, чем то, что у них сейчас есть", – подчеркнул Виктор Ягун.

У оккупантов просто не имеют такой способности, они где-то прочитали механизм "котла" во время Второй мировой войны, но так и не поняли, что

Сейчас против россиян не выстроен фронт, а заходят им в тыл мобильные группы и с помощью беспилотников уничтожают склады и их запасы и командование,

– объясняет генерал-майор запаса.

По мнению Виктора Ягуна, это очень выбивает из равновесия оккупантов, ведь когда батальон остается без командира, топлива и без боеприпасов, это просто орда, которая начинает бегать в разные стороны.

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