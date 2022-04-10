Либо Пескова "поймали" случайно, либо он готовит общество к значительным потерям, – Арестович

Арестович считает, что есть два варианта, почему Песков признал огромные потери российской армии, в частности, он мог оговориться.

Кремлевская верхушка растеряна

Или же, Песков сделал это осознанно, чтобы подготовить население России. Такое мнение высказал советник Офиса Президента Алексей Арестович в интервью журналистам, сообщает 24 канал.

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Думаю, что они растеряны. Пескова поймали во время, когда не было определено нарратива: что говорим, а что нет. Это первая версия,

– отметил Арестович.

Населению нужно объяснить, почему на кладбищах появляются ряды

В то же время, вторая версия, по словам Арестовича, Песков принял личное решение, что признать потери необходимо.

Нужно как-то объяснять населению России, почему на каждом кладбище или в большинстве областных центров еженедельно добавляется новый ряд. Потому что потери действительно колоссальные. Он начал готовить население,

– подчеркнул Арестович.

Напомним, спикер Владимира Путина Дмитрий Песков признал большие потери российской армии в войне. По всей вероятности, он на самом деле не оговорился.

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