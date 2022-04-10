Кремлівська верхівка розгублена

Або ж, Пєсков зробив це свідомо, щоб підготувати населення Росії. Таку думку висловив радник Офісу Президента Олексій Арестович в інтерв'ю журналістам, повідомляє 24 канал.

Увага Буде якесь їхнє вклинення, – Арестович про бої на Сході

Думаю, що вони розгублені. Пєскова спіймали в час, коли не було визначено наративу: що кажемо, а що ні. Це перша версія,

– зазначив Арестович.

Населенню треба пояснити, чому на кладовищах з'являються ряди

Водночас друга версія, за словами Арестовича, Пєсков прийняв особисте рішення, що визнати втрати необхідно.

Потрібно якось пояснювати населенню Росії, чому на кожному кладовищі, або в більшості обласних центрів щотижня додається новий ряд. Бо втрати дійсно колосальні. Він почав готувати населення,

– наголосив Арестович.

Нагадаємо, речник Володимира Путіна Дмитро Пєсков визнав великі втрати російської армії у війні. Цілком ймовірно, що він насправді не обмовився.

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