"Красную линию" по отношению к Путину Запад уже прошел, лицо сохранять не будут, – Шейтельман

Последние заявления премьер-министра Венгрии Виктора Орбана опоздали на полгода. Запад не собирается сохранять лицо диктатору Владимиру Путину. А вот сама Россия еще может спастись.

Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман. По его словам, западные политики уже давно поняли – Путин должен проиграть в войне против Украины. Никто не будет делать так, чтобы диктатор "сохранил свое лицо". Даже тот же президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Путина нужно судить.

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Россия еще может спастись

Как отметил Шейтельман, у Запада есть новая "красная линия". Ее можно условно назвать "надо дать России сохранить лицо". Хотя стоит заметить, что не все на Западе согласны с этой идеей: определенная часть политиков считает, что Россию нужно уничтожить как государство, а другие готовы сотрудничать с Москвой, но не с действующей властью.

Определенное предложение по "сохранению лица" России сформулировала заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд. Она призывает Россию вывести войска со всех оккупированных территорий Украины, а Запад снимет часть санкций. После этого будут идти новые договоренности по репарациям, выдаче Путина, что поможет России снять дальнейшие санкции.

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Разные крылья считают по-разному. Наши близкие друзья – Польша, страны Балтии – считают, что Россию нельзя оставлять в таком виде, ее нужно разоружить. Другие союзники типа Франции или Германии понимают, что Путина нужно обезвредить. А дальше, как говорил Шольц, – долгие десятилетия Запад не сможет построить те отношения с Россией, которые были раньше,

– заметил Шейтельман.

Он отмечает, что сами россияне еще могут спасти свое государство. Им нужно свергнуть Путина и поместить кого-нибудь другого. Но, очевидно, там избрали другой путь. Но с каждым месяцем войны перспективы сохранить свою государственность отдаляются от россиян.

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