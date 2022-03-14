Лица войны: фото спасенных на Оболони жителей разбомбленной многоэтажки

В сети показали фото спасенных жителей дома, который разбомбили оккупанты на Оболони. Именно так выглядит война.

Оккупанты атаковали жилую многоэтажку на Оболони 14 марта. В результате обстрелов погибли 2 человека и еще 7 – пострадали. Спасателям, к счастью, удалось эвакуировать по меньшей мере 63 человека.

К теме В результате попадания снаряда в дом на Оболони в Киеве погибли по меньшей мере 2 человека

На лице жильцов дома – отчаяние, уныние, страх, шок и еще множество других чувств. Им сложно понять, что родного дома уже фактически нет.

Эмоции жильцы дома / Фото Натальи Нагорной

Люди не бросают домашних любимцев / Фото Натальи Нагорной

Последние обстрелы многоэтажки в Киеве: смотрите видео