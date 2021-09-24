На лице были "тонны грима": отец погибшего в Польше украинца рассказал, как хоронили сына

В Польше после пыток в вытрезвителе умер украинец Дмитрий Никифоренко. Его тело через 2 недели после смерти привезли на Родину. На лице были "тонны грима".

Родным даже не дали обнять и поцеловать парня в гробу во время прощания. Об этом рассказал отец погибшего Сергей Никифоренко.

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Отец сказал, что "на лице и руках были тонны грима". Касаться нельзя было, мол, ведется следствие.

Чтобы доставить тело из Польши, заплатили около 4 тысяч евро. Никифоренко поблагодарил за помощь коллектив немировского лицея №2, одноклассников сына, друзей, коллег.

"Откладывал деньги на свадьбу, а получилось на похороны"

В ноябре Дмитрий планировал жениться на девушке. Он должен был получить официальный статус в Польше.

Дима откладывал деньги на свадьбу, а получилось, что на похороны,

– сказал отец.



Дмитрий с девушкой / Фото из фейсбука Сюзанны Водоливовой

По словам мужчины, главной задачей было снять с сына "клеймо наркомана и алкоголика". Он отметил, что сын с детства занимался спортом – стрит воркаутом, то есть уличной гимнастикой.

"Парни даже выступали в Киеве на Х-факторе. Ими гордился весь Немиров. У сына не было вредных привычек", – отметил Никифоренко.

После школы Дмитрий закончил строительный техникум по специальности "обслуживание газового хозяйства", затем – университет. Полтора года служил в Национальной гвардии в Харькове.