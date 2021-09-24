На лице были "тонны грима": отец погибшего в Польше украинца рассказал, как хоронили сына
Источник:"Факты"
В Польше после пыток в вытрезвителе умер украинец Дмитрий Никифоренко. Его тело через 2 недели после смерти привезли на Родину. На лице были "тонны грима".
Родным даже не дали обнять и поцеловать парня в гробу во время прощания. Об этом рассказал отец погибшего Сергей Никифоренко.
К теме Украинца, который умер в польском вытрезвителе, час пытали, – СМИ
Отец сказал, что "на лице и руках были тонны грима". Касаться нельзя было, мол, ведется следствие.
Чтобы доставить тело из Польши, заплатили около 4 тысяч евро. Никифоренко поблагодарил за помощь коллектив немировского лицея №2, одноклассников сына, друзей, коллег.
"Откладывал деньги на свадьбу, а получилось на похороны"
В ноябре Дмитрий планировал жениться на девушке. Он должен был получить официальный статус в Польше.
Дима откладывал деньги на свадьбу, а получилось, что на похороны,
– сказал отец.
Дмитрий с девушкой / Фото из фейсбука Сюзанны Водоливовой
По словам мужчины, главной задачей было снять с сына "клеймо наркомана и алкоголика". Он отметил, что сын с детства занимался спортом – стрит воркаутом, то есть уличной гимнастикой.
"Парни даже выступали в Киеве на Х-факторе. Ими гордился весь Немиров. У сына не было вредных привычек", – отметил Никифоренко.
После школы Дмитрий закончил строительный техникум по специальности "обслуживание газового хозяйства", затем – университет. Полтора года служил в Национальной гвардии в Харькове.
Дмитрий в Нацгвардии / Фото обнародовало "Факты"
Что известно о гибели Дмитрия Никифоренко
- 30 июля в польском Вроцлаве умер 25-летний гражданин Украины Дмитрий Никифоренко.
- Перед тем его задержала полиция и жестоко избила.
- Gazeta Wyborcza написала, что полицейские связали задержанного ремнями. Впоследствии в вытрезвителе его могли пытать: СМИ сообщают, что к мужчине в течение часа применяли физическую силу.
- Впоследствии 4 правоохранителей отстранили. Еще двух – уволили со службы.
- Расследование смерти Никифоренко находится на контроле украинских дипломатических органов.
- Во Вроцлаве 5 сентября люди вышли на протест из-за гибели украинца. Они требовали честного расследования.