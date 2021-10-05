Лицензии оформили на оффшорные компании, – Данилов раскрыл темы следующего заседания СНБО
5 октября 2021 , 12:05Читати новину українською
Источник:24 канал
Алексей Данилов рассказал, что на следующем заседании СНБО рассмотрят результаты работы по предыдущим решениям. В частности, речь идет о вопросах контрабандистов и воров в законе
Секретарь СНБО Данилов в Ситуационном центре сообщил, что одной из тем станет обсуждение ситуации с недрами. В частности, лицензии.
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Некоторые правдолюбы, которые недавно были властями, все лицензии оформили на оффшорные компании,
– заявил Данилов.
Секретарь СНБО пообещал, что все это будут открывать и публиковать.
Данилов об эпидемиологической ситуации
- По словам секретаря СНБО, сейчас Украина не приблизилась к пику пандемии коронавируса. Сейчас – середина волны.
- Данилов подчеркнул, что уже к концу месяца зараженные COVID-19 займут 50–55 тысяч коек в больницах. Уже подготовили 88 тысяч койкомест.
- Именно поэтому СНБО презентовала систему мониторинга "СОТА" – она осуществляет полный мониторинг процессов. Это поможет принимать все решения по противодействию COVID-19.
Что обеспечивает "СОТА":
- хранение, сочетание и анализ данных из разных источников;
- эффективный мониторинг состояния нацбезопасности сразу в 20 направлениях;
- координацию деятельности государственных органов.