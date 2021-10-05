Лицензии оформили на оффшорные компании, – Данилов раскрыл темы следующего заседания СНБО

Алексей Данилов рассказал, что на следующем заседании СНБО рассмотрят результаты работы по предыдущим решениям. В частности, речь идет о вопросах контрабандистов и воров в законе

Секретарь СНБО Данилов в Ситуационном центре сообщил, что одной из тем станет обсуждение ситуации с недрами. В частности, лицензии.

Заметьте Работает мощно, олигархи и предатели чувствуют давление, – Зеленский о СНБО

Некоторые правдолюбы, которые недавно были властями, все лицензии оформили на оффшорные компании,

– заявил Данилов.

Секретарь СНБО пообещал, что все это будут открывать и публиковать.

Данилов об эпидемиологической ситуации

По словам секретаря СНБО, сейчас Украина не приблизилась к пику пандемии коронавируса. Сейчас – середина волны.

Данилов подчеркнул, что уже к концу месяца зараженные COVID-19 займут 50–55 тысяч коек в больницах. Уже подготовили 88 тысяч койкомест.

Именно поэтому СНБО презентовала систему мониторинга "СОТА" – она осуществляет полный мониторинг процессов. Это поможет принимать все решения по противодействию COVID-19.

Что обеспечивает "СОТА":