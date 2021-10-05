Секретар РНБО Данілов у Ситуаційному центрі повідомив, що однією з тем також стане обговорення ситуації з надрами. Зокрема, ліцензії.

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Деякі правдолюби, які недавно були владою, всі ліцензії оформили на офшорні компанії,

– заявив Данілов.

Секретар РНБО пообіцяв, що все це відкриватимуть і публікуватимуть.

Данілов про епідеміологічну ситуацію

За словами секретаря РНБО, наразі Україна не наблизилась до піку пандемії коронавірусу. Наразі – середина хвилі.

Данілов наголосив, що вже до кінця місяця заражені COVID-19 займуть 50 – 55 тисяч ліжок у лікарнях. Вже підготували 88 тисяч ліжкомісць.

Саме тому РНБО презентували систему моніторингу "СОТА" – вона здійснює повний моніторинг процесів. Це допоможе ухвалювати усіх рішень щодо протидії COVID-19.

Що забезпечує "СОТА":