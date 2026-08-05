С одной стороны, в Вашингтоне уже согласовали этот процесс и провели встречу с руководством компании Lockheed Martin, с другой – Дональд Трамп не уверен. Об этом 24 Канал рассказал политолог Владимир Фесенко, предположив, что Соединенные Штаты таким образом пытаются получить что-то взамен.

Задержка с лицензией на Patriot

Политолог подчеркнул, что не стоит серьезно воспринимать "качели" американского президента. Ведь, скорее всего, идет торг.

Трамп хочет что-то получить от нас. Оказывается давление. В частности, и в отношении лицензий, и в отношении дальнейшего продвижения проекта производства ракет-перехватчиков для Patriot. Трамп чего-то хочет: либо это уступки Украины в мирных переговорах, о которых мы не знаем, либо что-то, связанное с экономикой,

– сказал он.

По словам эксперта, это также может быть связано с переговорами по дронам. Во время последних встреч в Вашингтоне о дроновом соглашении не упоминали.

Фесенко объяснил задержку с лицензией на Patriot

"Но нужно понимать характер Трампа – он бизнесмен и очень циничный переговорщик, он пытается оказать давление. Вот как он давил на нас с ресурсным соглашением год назад, так и сейчас, я думаю, он пообещал нам лицензию на ракеты-перехватчики, а сейчас начинает давить, требует от нас каких-то уступок. Однако, я думаю, что прогресс будет, но нужно время на реализацию этого проекта", – подытожил он.