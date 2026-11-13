Документы застряли у чиновника: в Пентагоне до сих пор блокируют лицензию на Patriot для Украины, – СМИ

Об этом сообщили два осведомленных источника корреспонденту "Радио Свобода" в Вашингтоне Алексу Рауфоглу.

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Что известно о задержках

Документы до сих пор не оформлены, несмотря на предварительное одобрение инициативы на самом высоком ведомственном уровне.

Так, госсекретарь США Марко Рубио и глава Пентагона Пит Хегсет согласовали этот вопрос еще в октябре 2026 года, однако бюрократическая процедура застряла.

Задержка возникла непосредственно на уровне Майкла Даффи – заместителя министра обороны США по вопросам закупок и материально-технического обеспечения.

Пока что в американском оборонном ведомстве никак не комментировали новую информацию о приостановке согласования.

Обещания Вашингтона и острый дефицит вооружения

В сентябре президент Украины Владимир Зеленский заявил, что президент США Дональд Трамп принял окончательное решение предоставить Украине лицензии на производство ракет Patriot. По словам Зеленского, Трамп лично сообщил ему об этом во время переговоров в Нью-Йорке на полях Генеральной Ассамблеи ООН, хотя публично американский лидер о таком решении не объявлял.

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Вопрос получения лицензий стал критически важным из-за хронической нехватки средств противовоздушной обороны для отражения баллистических ударов. Собственная производственная база позволила бы Украине преодолеть дефицит снарядов, объемы поставок которых от западных партнеров сейчас значительно ниже потребностей фронта.

Как уже сообщалось, запасы ракет-перехватчиков PAC-2 и PAC-3 в настоящее время сократились до минимума, а ситуация с поставками начнет улучшаться только со временем. Европейские арсеналы практически исчерпаны, тогда как договоренности о новом производстве ракет в Германии и Польше рассчитаны как минимум на 2027–2028 годы.