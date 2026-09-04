США это очень нужно, – республиканец рассказал, что Вашингтон хочет получить в обмен на Patriot

Относительно лицензии на производство ракет для систем ПВО Patriot, которую Трамп обещал передать Украине, то идет работа между американской и украинской сторонами. Ведется подготовка технической документации.

Об этом в интервью 24 Каналу рассказал член Республиканской партии Борис Пинкус, добавив, что также продолжаются переговоры о том, какие комплектующие для этих ракет начнут производить в Украине.

Лицензия на Patriot: что США хотят получить взамен

Сегодня в вопросе лицензий речь идет не только о помощи Украине, а об обмене между ней и Соединенными Штатами, то есть о сотрудничестве. Вашингтон надеется получить от Киева то, в чем сейчас испытывает потребность.

Украина предоставит Америке антидроновые системы, в которых США очень нуждаются. Наглядный пример: сегодня многие наши каналы часто цитируют слова уходящего с поста министра армии Дрисколла, который на слушаниях в Сенате заявил, что украинцы превзошли американцев в создании операционной системы DELTA. Главным архитектором этой системы является именно Федоров,

– озвучил Пинкус.

Член Республиканской партии подчеркнул, что система DELTA в настоящее время является "Олимпом" на мировом уровне в области мониторинга и атак на воздушные объекты, начиная с дронов и заканчивая баллистическими ракетами. По словам Пинкуса, США еще не дошли до этого, а вот Украина уже использует то, в чем Соединенные Штаты сейчас очень нуждаются.

Америка проявляет огромный интерес к этой системе DELTA, которой Украина может гордиться, и уже поступают запросы от многих стран на эту разработку. Просто потрясающе. Поэтому я настроен оптимистично,

– поделился Пинкус.

То, что сейчас на Ближнем Востоке вновь разгораются столкновения, взаимные ракетные атаки, может, как предположил член Республиканской партии, отвлечь внимание Трампа от Украины с целью обеспечения арабских государств ракетами для систем ПВО Patriot.

Поэтому лоббирование в этом вопросе нисколько не ослабло, а наоборот, в этом сейчас заинтересованы сами конгрессмены, которые переизбираются. Многие из них сегодня могут и проиграть выборы, но для них вопрос Украины по-прежнему остается главным в повестке дня. Мы убеждаемся в этом, общаясь с ними почти ежедневно. Каждый из них говорит: "Мы за Украину, будем лоббировать, требовать от Трампа",

– рассказал Пинкус.

Подводя итог, республиканец заверил, что ныне подавляющее большинство американцев выступают за оказание помощи Украине. Это, по его словам, вселяет оптимизм на будущее.

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