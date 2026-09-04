Про це в інтерв'ю 24 Каналу розповів член Республіканської партії Борис Пінкус, додавши, що також тривають розмови про те, які комплектуючі до цих ракет почнуть виробляти в Україні.

Ліцензія на Patriot: що США хочуть отримати натомість

Сьогодні у питанні ліцензій мовиться не лише про допомогу Україні, а про обмін між нею та Сполученими Штатами, тобто співпрацю. Вашингтон сподівається отримати від Києва те, в чому нині відчуває потребу.

Україна дасть Америці антидронові системи, яких США дуже потребують. Наочний приклад: сьогодні часто цитуються багатьма нашими каналами слова міністра армії Дрісколла, який йде зі своєї посади, й який на слуханнях у Сенаті сказав, що українці перевершили американців у створенні операційної системи DELTA. Головним архітектором цієї системи є саме Федоров,

– озвучив Пінкус.

Член Республіканської партії наголосив на тому, що система DELTA є наразі "Олімпом" на світовому рівні з моніторингу і атак на повітряні об'єкти, починаючи від дронів і закінчуючи балістичними ракетами. Зі слів Пінкуса, США ще до цього не дійшли, а ось Україна вже використовує те, чого Сполучені Штати наразі дуже потребують.

Є величезний інтерес Америки у цій системі DELTA, якою Україна може пишатися, і вже є запити багатьох країн на цю розробку. Просто приголомшливо. Тому я позитивний у цьому,

– поділився Пінкус.

Те, що зараз на Близькому Сході знову розгораються сутички, взаємні атаки ракетами, може, як припустив член Республіканської партії, відвернути увагу Трампа від України з метою забезпечення арабських держав ракетами до систем ППО Patriot.

Тому лобіювання в цьому нітрохи не зменшилося, а навпаки, в цьому зараз зацікавлені самі конгресмени, які переобираються. Багато хто сьогодні може і програти вибори, але у них питання України на порядку денному залишається головним. Ми переконуємося в цьому, спілкуючись із ними майже щодня. Кожен із них каже: "Ми за Україну, будемо лобіювати, вимагати від Трампа",

– розповів Пінкус.

Підсумовуючи, республіканець запевнив, що нині переважна більшість американців виступають за надання допомоги Україні. Це, за його словами, вселяє оптимізм на майбутнє.

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