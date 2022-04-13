Лично уничтожил две вражеские БМД и много живой силы: история Героя Украины Владимира Балюка

В Генеральном штабе ВСУ рассказали, что сержанту ДШВ ВС Украины Владимиру Балюку посмертно присвоили звание Герой Украины.

Сержант Владимир Балюк "Балу" героически погиб 5 апреля 2022 года на юге Украины во время боя с большими силами противника.

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В ДШВ ВС Украины рассказали, что у него была высокая профессиональная подготовка, большой боевой опыт и участие в международных учениях. В бою он лично уничтожил 2 вражеских БМД и немало живой силы противника.

Владимир Балюк "Балу" / Фото Командование Десантно-штурмовых войск ВСУ

Офицер-десантник с позывным "Один" рассказал о боевом собрате. Он вспомнил, что тогда 5 апреля их подразделение вело наступательные действия. Десантники должны были закрепиться в одном из населенных пунктов на юге Украины. Однако противник, чтобы сорвать наступление, бросил танки, бронетехнику и множество живой силы.

"Завязалось тяжелое, жесткое и мощное сражение. Неожиданно, на правом фланге появилась вражеская боевая машина десанта, которая шла прямо на наши боевые позиции", – вспомнил "Один".

Владимир заметил боевую машину и сразу "поджарил" ее из "Джавелина". Через несколько минут появилась еще одна БМД противника. Владимир, мгновенно схватил в руки "NLAW" и подбил вторую "Беху". Она тоже загорелась,

– рассказал "Один".

Он добавил, что бой продолжался. Когда рашисты начали отступать, они покрывали свой отход огнем из всего имеющегося вооружения. В этот момент Владимир получил смертельное осколочное ранение.

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