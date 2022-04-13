Сержант Володимир Балюк "Балу" героїчно загинув 5 квітня 2022 року на півдні України під час бою з більшими силами противника.

Важливо Українські десантники знищили колону російської техніки разом з керівним складом БТГр

У ДШВ ЗС України розповіли, що у нього була висока професійна підготовка, чималий бойовий досвід та участь у міжнародних навчаннях. В бою він особисто знищив 2 ворожі БМД та чимало живої сили противника.



Володимир Балюк "Балу" / Фото Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ

Офіцер-десантник з позивним "Одін" розповів про бойового побратима. Він пригадав, що тоді 5 квітня їх підрозділ вів наступальні дії. Десантники мали закріпитися в одному з населених пунктів на півдні України. Проте противник, щоб зірвати наступ, кинув танки, бронетехніку та чимало живої сили.

"Зав’язався важкий, жорсткий та потужний бій. Несподівано, на правому фланзі з’явилася ворожа бойова машина десанту, яка йшла прямо на наші бойові позиції", – пригадав "Одін".

Володимир помітив бойову машину та відразу "підсмажив" її з "Джавеліну". За кілька хвилин з’явилася ще одна БМД противника. Володимир, миттєво схопив до рук "NLAW" та підбив дугу "Беху". Вона теж запалала,

– розповів "Одін".

Він додав, що бій продовжувався. Коли рашисти почали відступати, вони покривали свій відхід вогнем з усього наявного озброєння. В цей момент Володимир отримав смертельне осколкове поранення.

Зверніть увагу – Втрати ворога станом на 13 квітня: дивіться відео