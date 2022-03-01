"Лицо сопротивления вместе со всем его народом": Зеленский на обложке Vanity Fair

Президент Украины Владимир Зеленский стал лицом на обложке итальянского Vanity Fair. Журнал поступит в продажу со 2 марта.

Журнал решил выбрать фотографию Зеленского как обложку, чтобы осветить военную агрессию России в Украине и поддержать украинцев.

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Главный редактор Vanity Fair Симоне Марчетти отметил, что Зеленский - лицо сопротивления вместе со всем его народом.



Владимир Зеленский на обложке Vanity Fair / Фото Vanity Fair​



Пока я пишу эту редакционную статью, идет война, объявленная Россией Украине, конфликт, затрагивающий всю Европу. У нас была еще одна обложка, с Пенелопой Крус: мы решили все равно оставить ее как вторую обложку, после изображения Владимира Зеленского, президента Украины, лица сопротивления вместе со всем его народом. Этот конфликт вопрос, срочный запрос, который нельзя недооценивать, ни откладывать, ни тем более игнорировать, – сказал Марчетти.

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