Лидер белорусской оппозиции Тихановская впервые приехала в Украину

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская прибыла в Украину с первым официальным визитом. В Киев она приехала по приглашению президента Владимир Зеленский вместе со своей командой.

Об этом сама политик сообщила на своей странице в фейсбук.

Смотрите также После "странного" заявления Лукашенко: Светлана Тихановская посетит Киев

Что известно о визите Тихановской в ​​Киев?

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская впервые прибыла в Украину с официальным визитом по приглашению украинского президента.

Вместе с Тихановской в ​​Киев прибыла и ее команда. На столичном вокзале белорусскую оппозиционерку встречал посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Украины Ярослав Черногор.

Как встречали лидера белорусской оппозиции в Киеве: смотрите видео

По прибытии в столицу Тихановская посетила могилу белорусской доброволицы Марии Зайцевой и возложила цветы в память о ней.

Для меня было очень важно начать этот визит именно с чествования человека, отдавшего жизнь за свободу Украины и Беларуси,

– заявила она.

Глава Объединенного переходного кабинета Беларуси также отметила, что Мария Зайцева символизирует не только борьбу против диктатуры, но и украинско-белорусскую солидарность.

Светлана Тихановская посетила могилу Марии Зайцевой / Фото из телеграмм-канала белорусской оппозиционерки

Напомним, что накануне министр иностранных дел Андрей Сибига анонсировал визит лидера белорусской демократической оппозиции Светланы Тихановской в ​​Украину. Тогда было отмечено, что политика прибудет в украинскую столицу на фоне совместных российско-белорусских военных учений.

Кроме того, следует отметить, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко предложил украинскому президенту Владимиру Зеленскому встретиться в любой точке Беларуси или Украины. Он сказал, что открыт к диалогу об украинско-белорусских отношениях. Однако в украинском МИДе четко отметили, что украинский лидер будет встречаться только с представителями демократических сил Беларуси.

Отметим, что Светлана Тихановская – лидер белорусских демократических сил и одна из главных оппонентов Александра Лукашенко на выборах президента Беларуси 2020 года. Мировую известность она получила после того, как стала символом массовых протестов против фальсификации результатов выборов. Из-за преследований со стороны белорусских спецслужб политика была вынуждена уехать из страны. С 2022 года Тихановская возглавляет Объединенный переходный кабинет Беларуси и представляет демократические силы страны на международном уровне.