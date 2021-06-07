Лидер исламистской группировки "Боко Харам" мертв, – боевики

Боевики Исламского государства западноафриканских провинций сообщили, что лидер их соперника – нигерийской исламистской группировки "Боко Харам" – Абубакар Шекау мертв. Вероятно, он погиб еще 18 мая в результате подрыва взрывчатки.

О смерти лидера исламистской группировки "Боко Харам" говорится на аудиозаписях, которые оказались в распоряжении издания.

Узнайте больше Тайны "Исламского Государства": как работает империя террора

Боевики заявляют о смерти лидера "Боко Харам"

На аудиозаписи человек, который выдает себя за лидера Исламского государства западноафриканских провинций (ISWAP) Абу Мусаб аль-Барнав, заявил, что Шекау умер примерно 18 мая. Смерть наступила в результате действия взрывного устройства.

Боевики ISWAP преследовали Шекау после боя, предлагая ему покаяться и присоединиться к ним. Однако он покончил с собой.

В то же время издание отмечает, что ни "Боко Харам", ни правительство Нигерии не подтвердили смерть Шекау.

Что известно о "Боко Харам"

Это – радикальная исламистская группировка, осуществляющая свою деятельность на северо-востоке Нигерии, севере Камеруна и Нигера.

Организацию основал в 2002 году Мохамед Юсуф. Ее целью было построение исламского государства с законами шариата.

Шекау возглавил "Боко Харам" после того, как Юсуфа в 2009 году убила полиция.

С тех пор более чем 30 тысяч человек погибли, а более 2 миллионов были вынуждены покинуть свои дома в результате смертоносного повстанческого движения на северо-востоке Нигерии.

ISWAP отделился от "Боко Харам" в 2016 году.

В мае 2021 года в сети распространяли сообщения о гибели Шекау в столкновении. Нигерийская армия заявляла, что проведет расследование. Бригадный генерал Мохаммед Ерима говорил тогда, что армия изучает то, что случилось, однако заявление сделает после изучения всех доказательств.

Источник: Википедия