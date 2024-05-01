В эфире 24 Канала политолог Валентин Гладких предположил, будут ли очередные переговоры с Си Цзиньпином продуктивными. В то же время китайский лидер имеет глобальные планы – переманить Европу от США на свою сторону.

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Китай отстаивает свою позицию

Политолог убежден, что встреча Макрона и Си Цзиньпина будет продуктивной и будет определенный прогресс в позиции Китая, но вряд ли ситуация кардинально изменится.

КНР интересует не столько Украина, как будущее построссийского пространства,

– отметил Гладких.

Китайцы сегодня являются основными бенефициарами войны, ведь фактически получили в колониальную зависимость огромные просторы нынешней России, рынок для потребления своих товаров, ресурсную базу для производства товаров.

Несмотря на это, основными торговыми партнерами Пекина остаются Соединенные Штаты и Европа, а не Россия. Ведь российский рынок не компенсирует для китайских компаний потерю европейского или американского потребителя. Соответственно Запад имеет много аргументов, чтобы корректировать позицию Китая.

КНР отстаивает собственную позицию – как выжать максимум из нынешней ситуации и как минимизировать риски, которые могут быть связаны с коллапсом или поражением России,

– сказал политолог.

По его словам, Пекин точно не заинтересован в том, чтобы Москва вышла из этой войны усиленной, ведь если так произойдет, то Китай потеряет привилегированный статус и диспаритетные отношения с Россией.

Россия – разменная монета для Китая

Для Украины принципиально важно, чтобы Китай минимизировал свою помощь России. По мнению Гладких, в этом плане наши партнеры будут давить на КНР.

Пакеты помощи, которые недавно приняли союзники, направлены на то, чтобы усилить способность Украины достигать поставленных целей на поле боя. В то же время Китай откроет линию помощи россиянам и эффективность поддержки Украины упадет,

– добавил политолог.

Китай, КНДР и Иран имеют в этой войне собственные интересы. В некоторых вопросах они совпадают, но не отождествляются и для них Россия является лишь разменной монетой, которой они готовы рассчитаться за определенные привилегии или достижения в отношениях с цивилизованным миром.

Отношения Китая с Западом