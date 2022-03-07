"Лидер свободного мира": Зеленский на обложке польского еженедельника Newsweek
7 марта 2022 , 12:50Читати новину українською
Источник:телеграмм Верховной Рады
Новый номер популярного польского еженедельника Newsweek вышел в понедельник с фотографией на обложке Президента Украины Владимира Зеленского.
Слово Newsweek на обложке закрашено в цвета государственного флага Украины, а фотография Зеленского подписана: "Лидер свободного мира".
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Владимир Зеленский бросил вызов империи Путина,
пишет на первой странице еженедельника.
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