Лидер венгерского "Йоббика" извинился перед Украиной за поездку на Донбасс

В 2015 году ему запретили въезд в Украину после того, как он уехал в качестве "наблюдателя" на псевдовыборы в оккупированной части Донецкой области. Он извинился за этот визит, заявив, что не понимал скрытых намерений России и слишком увлекся поиском союзников, а теперь подобного не повторил бы.

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Это правда, что в 2015 году я был на Донбассе как наблюдатель за выборами, и это… Да, вы правы, это требует объяснений… Сейчас я бы этого уже не сделал и я извиняюсь за это,

– сказал Дёндьоши.

Говоря о том времени, он заявил, что правительство времен президента Украины Петра Порошенко совершило "ужасную ошибку", усиливая позиции государственного украинского языка. И на этом фоне Будапешт ощутил свою солидарность с Москвой. Тогда, по его словам, была только одна страна, которая признала эту проблему и была готова поддержать Венгрию – заявлениями, политически, дипломатично, защищая также свое меньшинство в Украине, – это была Россия.

И, к сожалению, я принял их приглашение, которое я не стал бы принимать сейчас. Сейчас я бы не делал этого, не поехал бы в Донбасс, потому что уже понимаю последствия и скрытые намерения России, когда она нас поддержала,

– объяснил он.

Политик заверил, что сейчас полностью на стороне Украины в этой войне.

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