Лідер угорського "Йоббіка" перепросив перед Україною за поїздку на Донбас
В 2015 році йому заборонили в'їзд в Україну після того, як він поїхав як "спостерігач" на псевдовибори в окупованій частині Донецької області. Він попросив вибачення за цей візит, заявивши, що не розумів прихованих намірів Росії та надто захопився пошуком союзників, а тепер подібного не повторив би.
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Це правда, що в 2015 році я був на Донбасі як спостерігач за виборами, і це… Так, ви праві, це потребує пояснень… Зараз я б цього вже не зробив і я перепрошую за це,
– сказав Дьондьоші.
Говорячи про той час, він заявив, що уряд часів президента України Петра Порошенка зробив "жахливу помилку", посилюючи позиції державної української мови. І на цьому тлі Будапешт відчув свою солідарність із Москвою. Тоді, за його словами, була лише одна країна, яка визнала цю проблему і була готова підтримати Угорщину – заявами, політично, дипломатично, захищаючи також свою меншину в Україні, – це була Росія.
І, на жаль, я прийняв їхнє запрошення, яке я не став би приймати зараз. Зараз я б вже не робив цього, не поїхав би до Донбасу, бо вже розумію наслідки та приховані наміри Росії, коли вона нас підтримала,
– пояснив він.
Політик запевнив, що нині він повністю на боці України у цій війні.
Псевдореферендуми на окупованих територіях
- Окупанти продовжують проводити пропагандистське шоу у вигляді псевдореферендумів на тимчасово захоплених територіях України. Росіяни тепер ходять по місцях масових скупчень людей та вимагають "голосувати".
- Окупанти змушують військовополонених українців брати участь у так званому "референдумі". В Офісі Президента наголосили, що це – процедура "узаконеного" насильства.
- У СБУ перехопили розмову окупантів, яка проливає світло на так звані "референдуми". Телефоном спілкувалися мешканці тимчасово захоплених територій, у яких є рідні серед "керівництва л/днр". Судячи з розмови, результати квазіреферендумів "підбили" ще на початку вересня.
- Наприкінці вересня окупанти активізувалися над роботою щодо проведення псевдореферендуму на захоплених територіях України. Раніше загарбники хотіли провести "референдум" на Донбасі в е-форматі, попри відсутність світла, проте передумали.