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      КОРЬ ВИКТОР ЯНУКОВИЧ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА

      Лидер оппозиции Венесуэлы допустил возможность амнистии для Мадуро

      44 Читати новину українською
      Хуан Гуайдо
      Хуан Гуайдо / Фото из открытых источников

      Спикер парламента Венесуэлы и лидер оппозиции Хуан Гуайдо, провозгласивший себя временным президентом страны, не исключил возможность амнистии для избранного президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его кабинета.

      Об этом сообщило издание Univision.

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      Отмечается, что по заявлению Гуайдо, "подобные вещи" уже происходили в такие исторические переходные периоды. Он добавил, что амнистия возможна для "всех, кто готов стать на сторону Конституции, чтобы восстановить порядок".

      Он также отметил, что действующее правительство Венесуэлы "как никогда разделено".

      Ближайшие часы – ключевые. Не оставляйте меня, потому что я отдам жизнь, если это будет возможно, ради свободы моей любимой Венесуэлы,
      – заявил Гуайдо.

      Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом Венесуэлы во время массовых акций протеста в Каракасе. Он заявил, что будет исполнять обязанности главы государства при поддержке вооруженных сил, чтобы провести свободные выборы. Его полномочия признал Дональд Трамп, а также власти Аргентины, Канады, Перу, Колумбии и других стран. Россия Турция, Китай, а также Куба и Боливия отказалась это сделать.

      После этого Николас Мадуро обвинил США в попытке государственного переворота. Он разорвал дипломатические отношения с американским правительством и дал представителям страны 72 часа на то, чтобы покинуть Венесуэлу.

      Смотрите видео: протесты в Венесуэле

      Напомним, что 10 января Николас Мадуро во второй раз принял присягу президента Венесуэлы, однако мировое сообщество не признало результатов выборов. В частности, в США заявили, что не признают инаугурацию Мадуро и продолжат оказывать давление на власти Венесуэлы.

      15 января оппозиционный Конгресс Венесуэлы официально объявил Мадуро узурпатором.Тепер действия Мадуро считаются не имеют законной силы.

      Почему в Венесуэле вспыхнули протесты против Николаса Мадуро?Президента критикуют за несоблюдение принципов демократии и нарушения прав человека. Кроме того, в Венесуэле продолжается тяжелый экономический кризис. В 2018 году показатель инфляции в стране превысил отметку 1,7 миллиона процентов. Из страны эмигрировали 3 миллиона человек. При этом Мадуро продолжал экономическую политику своего предшественника Уго Чавеса, которую тот называл «боливарианской социализмом". Венесуэлу связывают тесные отношения с Россией.

      Теги: Венесуэла Новости политики
      Источник: 24 Канал
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