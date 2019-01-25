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      США отзывают часть дипломатов из Венесуэлы

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      Госдеп США отозвал часть дипломатов из Венесуэлы
      Госдеп США отозвал часть дипломатов из Венесуэлы / Фото из открытых источников

      Государственный департамент Соединенных Штатов Америки отдал распоряжение части дипломатического корпуса покинуть Венесуэлу.

      Соответствующее распоряжение было опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства.

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      Отмечается, что правительство США располагает ограничеными возможностями оказания экстренной помощи американским гражданам в Венесуэле. В связи с этим всем американцам, которые находятся в Венесуэле рекомендуется покинуть эту страну. В сообщении говорится, что при решении остаться в Венесуэле, следует позаботиться о запасах для жилья и личной безопасности, а также следить за местными новостями.

      21 января в столице Венесуэлы начались столкновения между протестующими и правоохранителями, которые использовали для разгона протестующих слезоточивый газ и другие специальные средства. Протесты в стране начались после того, как группа военных призвала венесуэльцев присоединиться к восстанию с целью свержения Николаса Мадуро и восстановления конституционного порядка в Венесуэле. Правительственные войска задержали мятежников и подавили протест их сторонников. Для этого Нацгвардия ввела в Каракас бронетехнику.

      Лидер оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом страны вместо Николаса Мадуро. США, Канада, Бразилия, Великобритания и большинство латиноамериканских стран признали Гуайдо законным лидером страны. Мадуро поддержали Россия, Турция и Китай, а также Куба и Боливия.

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      В ответ Николас Мадуро объявил о разрыве дипломатических отношений с США и дал американским дипломатам 72 часа, чтобы покинуть страну. Сторонники Мадуро объявили о планах проведения собственных акции, обвинив "террористов от оппозиции" в стремлении "продать страну США" в угоду империалистам и олигархам.

      Смотрите видео: протесты в Венесуэле

      Напомним, что 10 января Николас Мадуро во второй раз принял присягу президента Венесуэлы, однако мировое сообщество не признало результатов выборов. В частности, в США заявили, что не признают инаугурацию Мадуро и продолжат оказывать давление на власти Венесуэлы.

      15 января оппозиционный Конгресс Венесуэлы официально объявил Мадуро узурпатором.Тепер действия Мадуро считаются не имеют законной силы.

      Почему в Венесуэле вспыхнули протесты против Николаса Мадуро?Президента критикуют за несоблюдение принципов демократии и нарушения прав человека. Кроме того, в Венесуэле продолжается тяжелый экономический кризис. В 2018 году показатель инфляции в стране превысил отметку 1,7 миллиона процентов. Из страны эмигрировали 3 миллиона человек. При этом Мадуро продолжал экономическую политику своего предшественника Уго Чавеса, которую тот называл «боливарианской социализмом". Венесуэлу связывают тесные отношения с Россией.

      Теги: Новости США Венесуэла
      Источник: 24 Канал
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