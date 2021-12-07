Лидеры Европы и США сделали совместное заявление из-за агрессии России против Украины

Лидеры США, Германии, Италии, Франции и Великобритании провели телефонный разговор. Стороны обсудили ситуацию на российско-украинской границе.

Переговоры с главами государств и правительств формата НАТО Quint проходили 6 декабря. Об итогах этого разговора сообщили, в частности, на сайте Белого дома и Елисейского дворца.

Важно Байден таки поговорит с Зеленским уже после разговора с Путиным

В администрации Джо Байдена уточнили, что он провел телефонный разговор с французским президентом Эммануэлем Макроном, немецким канцлером Ангелой Меркель, итальянским премьером Марио Драги и британским премьером Борисом Джонсоном. Политики обеспокоены наращиванием российских сил у границ Украины и все более жесткой риторикой Кремля.

Лидеры стран призвали Россию к деэскалации. Они согласились, что единственным способом для разрешения конфликта на Донбассе является дипломатия, особенно – в рамках нормандского формата. Кроме того, стороны подчеркнули свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Что рассказали у Макрона

По информации Елисейского дворца, лидеры 5 государств поделились своим мнением о росте напряженности между Россией и Украиной. Они заявили о приверженности действиям, направленным на поддержание мира и безопасности в Европе. Также напомнили, что Россия должна возобновить переговоры с Украиной в рамках "нормандской четверки" под эгидой Франции и Германии.

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