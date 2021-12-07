Перемовини з главами держав та урядів формату "НАТО Quint" відбувалися 6 грудня. Про підсумки цієї розмови повідомили, зокрема, на сайті Білого дому та Єлисейського палацу.
Важливо Байден таки поговорить зі Зеленським вже після розмови з Путіним
В адміністрації Джо Байдена уточнили, що він провів телефонну розмову з французьким президентом Еммануелем Макроном, німецькою канцлеркою Ангелою Меркель, італійським прем'єром Маріо Драгі та британським прем'єром Борисом Джонсоном. Політики занепокоєні нарощуванням російських сил біля кордонів України й дедалі жорсткішою риторикою Кремля.
Лідери країн закликали Росію до деескалації. Вони погодилися, що єдиним шляхом для вирішення конфлікту на Донбасі є дипломатія, особливо – у рамках нормандського формату. Крім цього, сторони підкреслили свою підтримку суверенітету та територіальної цілісності України.
Що розповіли у Макрона
За інформацією Єлисейського палацу, лідери 5 держав поділилися своїми думками щодо зростання напруженості між Росією та Україною. Вони заявили про відданість діям, спрямованим на підтримки миру та безпеки в Європі. А також нагадали, що Росія має поновити переговори з Україною у рамках "нормандської четвірки" під егідою Франції та Німеччини.
Група Quint: що про неї варто знати
- Це неформальна група, до якої входять Сполучені Штати та "Велика четвірка Західної Європи", тобто Франція, Велика Британія, Німеччина та Італія.
- США, Франція та Велика Британія є "державами, які володіють ядерною зброєю", а Німеччина та Італія мають програми обміну ядерною зброєю.
- Лідери Quint обговорюють важливі міжнародні теми, спілкуються у форматі відеоконференцій або зустрічаючись на різних форумах у рамках НАТО, ОБСЄ, G20 та ООН.