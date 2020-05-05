Лидерство Зеленского и влиятельность Ляшко: что показал последний соцопрос

Естественно, главная тема, интересовавшая украинцев в апреле – это эпидемия коронавируса. По данным опросов соцгруппы Рейтинг, в начале месяца за новостями об эпидемии следили 76% респондентов, в конце апреля – 68% (несколько меньше, но все равно большинство).

Большинство опрошенных (61%) считали оптимальными меры, введенные властями для борьбы с коронавирусом. Этот показатель в течение апреля не изменился, а по сравнению с концом марта (с 58%) даже несколько вырос. 70% респондентов, по данным опроса в середине апреля, считали введенный карантин эффективным. Читайте также: Минздрав "сворачивает" второй этап медреформы, или Все будет стабильно плохо

По данным опроса Киевского международного института социологии (КМИС), в середине апреля относительное большинство украинцев (46%) считали, что власть успешна в противодействии эпидемии коронавируса. Противоположной точки зрения придерживались 43% опрошенных. По сравнению с концом марта оценка действий власти улучшилась. В конце марта лишь 40% опрошенных считали, что власть успешна в борьбе с эпидемией коронавируса, а 48% респондентов считали действия властей неуспешными. Интересно, что действия властей в решении конкретных проблем противодействия эпидемии (масштабы тестирования на наличие вируса, обеспечение средствами индивидуальной защиты, решении экономических проблем, и др.) оценивались преимущественно критично. Этот парадокс можно объяснить тем, что масштабы развития эпидемии в Украине оказались не такими катастрофическими, как в ряде европейских стран и в США, что могло повлиять на общую относительно положительную оценку действий украинских властей в противодействии COVID-19.

Однако из конкретных представителей власти преимущественно позитивно оцениваются (по данным и соцгруппы Рейтинг и КМИС) только действия президента Зеленского. Это наверняка связано с его повышенной информационной активностью. По данным опроса "Рейтинг" (10−12 апреля 2020 года) 55% опрошенных позитивно оценивали деятельность главы государства (в конце апреля таких было уже 56%). По данным опросов КМИС, в середине апреля к президенту Зеленскому позитивно относились 44% респондентов (в конце марта 46%), нейтрально – 31% (в конце марта 33%), негативно – 25% (в конце марта 21%). Оценки действий президента становятся более критичными, но темпы снижения его рейтингов относительно невелики.

По данным опроса соцгруппы Рейтинг (10−12 апреля), в сравнении с их опросом в конце марта, несколько улучшилась оценка действий Министерства здравоохранения (с 38% до 41% выросло число тех, считает действия министерства эффективными). По МВД ситуация не изменилась: одинаково выросло (на 2%) и число тех, кто оценивает действия МВД как эффективные (с 37% до 39%), и число тех, кто думает противоположным образом (с 33% до 35%). Несколько более критичной стала оценка действий премьер-министра Шмыгаля: число тех, кто считает его действия эффективными, уменьшилось с 30% до 28%, а число тех, кто критично оценивает его деятельность, выросло с 26% до 29%. Но более 40% украинцев по-прежнему не могут оценить действия премьера. Для них он остается фигурой не очень заметной и невыразительной.

Подобная динамика и по данным опросов КМИС. В середине апреля к премьер-министру Шмыгалю позитивно относились 12% респондентов (в конце марта – 11%), нейтрально – 60% (в конце марта 65%), негативно – 29% (в конце марта 25%). Отношение к министру внутренних дел Авакову несколько улучшилось, но незначительно: в середине апреля позитивно к нему относились – 14% (в конце марта 12%), нейтрально – 54% (в конце марта 53%), негативно – 32% (в конце марта 35%).

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Я бы посоветовал социологам померять восприятие украинцами главного санврача Виктора Ляшко, который является топ-спикером по вопросам эпидемии. Соцгруппа "Рейтинг" сделала это в конце апреля. Оказалось, что Виктору Ляшко доверяют 41%, не доверяют 31% (и лишь 19% не знают такого). По нашим меркам, это очень неплохие показатели.

Действующему министру здравоохранения Максиму Степанову доверяют 25%, не доверяют – 26%, еще 38% не знают такого. Если говорить об экс-руководителях министерства, то сегодня Уляне Супрун доверяют 19%, не доверяют – 63% (не знают 13%). Поговаривают, что министр Степанов очень ревниво отнесся к этим данным и сейчас пытается перехватить информационную инициативу у Ляшко. Думаю, это ошибочная стратегия. Министру лучше направить свою энергию не на личный пиар и соревнование в мастерстве представления данных о динамике эпидемии коронавируса, а на решение многочисленных проблем в организации отечественного здравоохранения.

К концу апреля стала ощущаться усталость от карантина. Возросло число нарушений режима самоизоляции, на что наверняка повлияли и весеннее потепление, и религиозные праздники. По данным опросов соцгруппы "Рейтинг", во второй половине апреля заметно выросло количество тех, кто выходит из дома чаще, в том числе с 19 до 29% выросло количество респондентов, которые выходят несколько раз в день. Тем не менее, украинцы по-прежнему опасаются коронавируса. По данным опроса КМИС, в конце апреля 59% респондентов готовы находиться на карантине столько, сколько требуется.

Заслуживает внимания динамика партийных и президентских рейтингов. В апреле продолжилось некоторое снижение рейтинга партии "Слуга народа", которая, однако, остается единоличным лидером рейтинговой гонки. По данным опроса соцгруппы "Рейтинг" (10−12 апреля), за партию "Слуга народа" готовы были проголосовать около 38% украинцев, которые определились со своим выбором и намеревались участвовать в голосовании (далее будет использоваться этот же рейтинговый показатель, который ближе к данным реальных выборов). По сравнению с концом января 2020 года (опрос той же соцгруппы "Рейтинг"), поддержка президентской партии снизилась на 4%. По данным опросов КМИС, уровень поддержки президентской партии снизился с 39% в середине февраля 2020 года до 32,6% во второй половине апреля. С учетом нынешних проблем с карантином и эпидемией – это достаточно закономерная ситуация.

На второе место, по данным опроса соцгруппы "Рейтинг" (10−12 апреля), с результатом 15,4% вышла "Европейская солидарность", которая по сравнению с концом января прибавила почти 6%. Похожую динамику партии Порошенко зафиксировали и опросы КМИС: ее рейтинг вырос с 10,8% в середине февраля до 15,2% во второй половине апреля. Думаю, это обусловлено двумя факторами. Во-первых, консолидацией вокруг партии Порошенко противников договоренностей с Россией (в частности документов, подписанных в Минске 11 марта). Во-вторых, негативной реакцией сторонников Майдана 2013−2014 годов на обыски у Татьяны Черновол и обвинение, предъявленное ей ГБР, что способствовало консолидации вокруг партии Порошенко значительной части майданной оппозиции.

Не изменились рейтинги ОПЗЖ. По данным опросов соцгруппы "Рейтинг", они застыли на уровне около 13−14%, по данным КМИС – на уровне 15,6−15,8%. Рейтинги "Батькивщины", по данным опросов соцгруппы "Рейтинг", почти не изменились (рост с 8% до 9%), а по данным КМИС – выросли с 9% в середине февраля до 12% во второй половине апреля. Здесь отмечу, что весь шум и протестный ажиотаж вокруг земельной реформы мало повлиял на партийные рейтинги (разве что немного улучшил позиции "Батькивщины", и то только по данным КМИС). У остальных партий рейтинги ниже 4%.

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Единоличным лидером президентской рейтинговой гонки по-прежнему остается Владимир Зеленский. По данным опроса КМИС, во второй половине апреля 2020 года за него готовы проголосовать 42,6% активных избирателей (это на 1,6% меньше, чем в середине февраля 2020-го, но почти в полтора раза больше, чем в первом туре президентских выборов 2019 года). На второе место, по данным КМИС, вышел Петр Порошенко с 14,9% (это на 3,3% больше, чем в середине февраля 2020-го, но на 1% меньше, чем в первом туре президентских выборов 2019-го). На третьем месте – Юрий Бойко с результатом 12,2% (это на 0,9% меньше, чем в середине февраля 2020-го, и на 0,5% выше, чем в первом туре). На четвертом месте – Юлия Тимошенко с 9,7% (это на 2,8% больше, чем в середине февраля 2020-го, но на 3,7% меньше, чем в первом туре). На пятое место вышел Игорь Смешко с 6,4% (это на 1,5% больше, чем в середине февраля 2020-го, и на 0,035% лучше его результата в первом туре-2019).

Как видим, в рейтинговых раскладах не произошло кардинальных изменений ни за последние месяцы, ни по сравнению с первым туром прошлогодних президентских выборов. Политический ландшафт Украины не изменился существенно ни вследствие карантина и эпидемии коронавируса, ни спустя почти год правления Владимира Зеленского. Постепенно проявляются разочарование в новой власти и критичные оценки ситуации в стране, но они больше бьют по президентской партии, чем по самому президенту. По отношению к самому Владимиру Зеленскому у его сторонников проявляется скорее личная симпатия, нежели оценка его деятельности как президента.

И, самое главное – избиратели, которые год назад отвергли старые политические элиты и традиционных политических лидеров, не изменили своего отношения к ним даже в условиях некоторого разочарования в президентстве Зеленского. А какой-то новой и приемлемой для них альтернативы нынешнему президенту пока не появилось.